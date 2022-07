Federer fuori dal ranking Atp: il campione svizzero non è più in classifica

Roger Federer, zero punti nella classifica ATP. Incredibile ma vero, il campione elvetico che tanti ha fatto innamorare del bel tennis non ha punti nella classifica ATP. Non accadeva da 25 anni, dal 22 settembre 1997, quando aveva soltanto 16anni ed era ancora una promessa del tennis.

Il prossimo 8 agosto Federer compirà 41 anni e per la prima volta dopo tanto tempo non ha punti ATP da difendere. Gli ultimi erano quelli dello scorso anno a Wimbledon quando si arrese nei quarti di finale a Hurkacz.

Atp, Federer: dopo 25 anni fuori dai punti

Non avrebbe potuto farlo neppure se, guai fisici a parte, avesse potuto partecipare quest'anno, visto che l'edizione 2022 dei Championships non assegnava punti per la decisione dell'Atp contro la posizione degli organizzatori di escludere i giocatori russi e bielorussi.

Comunque Federer, che ora è terzo nella classifica degli Slam vinti in carriera, alle spalle di Djokovic e Nadal, sembra non volersi rassegnare ad appendere la racchetta al chiodo.

Nel giorno del centenario del Centre Courte a Wimbledon ha ricevuto un'ovazione ed ha fatto una promessa: "Spero di aver rappresentato bene questo sport e di tornare presto su questo campo”, ha detto il campione svizzero che ha messo nel mirino il torneo di casa a Basilea e la Laver Cup.