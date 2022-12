Federer respinto all'ingresso di Wimbledon: "Non mi hanno riconosciuto"

Roger Federer, il campione che si è ritirato dai campi da tennis da meno di tre mesi, non è stato riconosciuto dalla sicurezza che gli ha impedito l'accesso a Wimbledon a Londra, dove l'ex tennista svizzero ha vinto ben 8 tornei, scrivendo la storia di questo sport. L'assurdo episodio è stato raccontato dallo stesso Federer, ospite del programma di intrattenimento statunitense The Daily Show, condotto da Trevor Noah.

Federer ha raccontato divertito di essere tornato a Wimbledon un paio di settimane fa per una visita medica, dopo un impegno in Giappone. Prima di tornare dalla famiglia in Svizzera, aveva pensato di passare dal club di tennis per un tè, ma il fuoriprogramma ha mandato in confusione gli addetti alla sicurezza che, non riconoscendo il campione, non gli hanno permesso di accedere.

"Mi hanno detto che l'ingresso era riservato solo ai membri", ha raccontato il tennista che ha provato a spiegare di essere un membro onorario in quanto vincitore del torneo. L'episodio si è risolto solo quando un tifoso, vedendo Federer all'ingresso di Wimbledon, gli si è avvicinato per chiedere un autografo. A quel punto gli addetti alla sicurezza si sono resi conto della gaffe e hanno subito aperto le porte al campione.

Video da Twitter @TheDailyShow