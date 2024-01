Bolelli/Vavassori in finale di doppio agli Australian Open: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Sarà una giornata dal doppio tifo per i tifosi italiani. Sabato 27 gennaio Simone Bolelli e Andrea Vavassori si giocano il titolo nella finale degli Australian Open 2024.

I nostri, che nel loro cammino travolgente hanno avuto la meglio in semifinale sulla coppia tedesca composta da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, troveranno dall'altra parte della rete un ostacolo davvero proibitivo, la coppia numero 1 del circuito composta dall'indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden.

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden: l'orario e dove vederla in tv

La finale di doppio dell'Australian Open 2024 tra Bolelli/Vavassori e Bopanna-Ebden è in programma come secondo match alla Rod Laver Arena e si giocherà al termine della finale del torneo femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Zheng Qinwen che inizia alle ore 9.30.

Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, che non comincerà prima delle 10.45, sarà trasmessa in diretta sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD), e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.