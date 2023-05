Finale Atp Roma 2023 oggi, Rune-Medvedev: dove vederla in diretta tv e in streaming

Rune-Medvedev. Si gioca oggi, domenica 21 maggio, la finale dell'Atp Roma 2023. A contendersi il titolo di re degli Internazionali d'Italia sono Holger Rune e Daniil Medvedev.

Rune in semifinale è riuscito ad avere la meglio nel derby tra nordici contro Ruud. Il giovane danese ha battuto il norvegese per 6-7, 6-4, 6-2. Medvedev, dimostrando quanto sia cresciuto anche sulla terra rossa, ha battuto Tsitsipas per 7-5, 7-5.

Atp Roma 2023, Rune-Medvedev: gli orari in tv e la diretta

La finale dell'Atp Roma 2023 tra Medvedev e Rune è in programma domenica 21 maggio non prima delle ore 16 sul Campo Centrale. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1 e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.