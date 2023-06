Finale oggi Roland Garros femminile 2023, Swiatek-Muchova: dove vederla in diretta tv e in streaming

Ultimo atto per il torneo femminile del Roland Garros 2023. oggi, sabato 10 giugno, si sfidano Iga Swiatek, numero 1 al mondo e Karolina Muchova, che dal lunedì 12 giugno salirà al 16esimo posto del ranking Atp, alla prima finale nel circuito maggiore dopo 4 anni, la sua terza in assoluto.

Swiatek ha rispettato i pronostici che la vedevano come favorita, anche per riscattare l'eliminazine in semifinale all'Australian Open. Ora si troverà di fronte un'avversaria in crescita e da non sottovalutare.

Finale Roland Garros femminile 2023, Swiatek-Muchova: dove vederla in diretta

La finale del Roland Garros femminile 2023 tra Swiatek e Muchova si gioca oggi, sabato 10 giugno dalle ore 15.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN.