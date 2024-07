Paolini-Krejcikova, oggi finale Wimbledon 2024: dove vederla in diretta

Il grande giorno si avvicina. Sabato 13 luglio Jasmine Paolini giocherà la finale di Wimbledon 2024 contro la ceca Barbora Krejcikova. Dopo la palpitante vittoria al tie-break del terzo set in semifinale contro la croata Donna Vekic il tifo è alle stelle per la tennista toscana che disputerà la seconda finale consecutiva di un torneo del grande Slam dopo quella del Roland Garros 2024.

Jasmine Paolini in finale Wimbledon 2024

La sua avventura sui prati dell'All England Club è iniziata lunedì 1 luglio con la vittoria in 2 set sulla spagnola Sorriber Tormo (7-5, 6-3) ed è proseguita mercoledì 3 con il successo sulla belga Minnen (7-6, 6-2).

Paolini ha poi battuto la canadese Andreescu (7-6, 6-1) al terzo turno e ha superato gli ottavi contro l'americana Keys che si è ritirata per un infortunio alla coscia sinistra al terzo set (6-3, 6-7, 5-5). Ai quarti Jasmine Paolini ha superato nettamente la statunitense Navarro (6-2, 6-1). Nella semifinale contro Donna Vekic ha mostrato davvero a tutti la sua grinta.

Anche la sua avversaria, Barbora Krejcikova, ha dimostrato tutto il suo valore in semifinale avendo la meglio sulla kazaka Elena Rybakina, data per favorita dai pronostici della vigilia, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.

Tra le due finaliste Paolini, classe 1996 e Krejcikova, classe 1995, c'è un solo precedente a favore della ceca ma risale agli Australian Open 2018. È quindi decisamente poco significativo visti anche i grandissimi progressi che Jasmine Paolini, allenata da Renzo Furlan, ha fatto nell'ultimo periodo.

Anche Krejcikova sarà alla sua seconda finale Slam dopo il Roland Garros vinto nel 2021. Per Jasmine Paolini sarebbe il primo trionfo in un major e diventerebbe la prima italiana a trionfare sui prati delll'England Club nel torneo più antico e più prestigioso del mondo la cui prima edizione risale al 1879.

Paolini-Krejcikova, finale Wimbledon 2024: l'orario e dove vederla in diretta

La finale del torneo femminile di Wimbledon 2024 tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova si gioca sabato 13 luglio sul Campo Centrale alle ore 15. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW e Sky Go.