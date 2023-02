Fognini-Alcaraz oggi, Atp Rio: dove vederla in diretta tv e in streaming

Grande sfida oggi, giovedì 23 febbraio, per Fabio Fognini all'Atp 500 di Rio. Il tennista di Arma di Taggia sfida Carlos Alcaraz nel secondo turno del prestigioso torneo sulla terra carioca. Fognini cerca la rivincita della sconfitta subita dall'iberico un anno fa in semifinale. Nel 2015 Fabio fu finalista dopo un cammino esaltante, nel quale riuscì ad avere la meglio anche su Rafa Nadal.

Atp 500 Rio de Janeiro: Fognini-Alcaraz, gli orari e dove vederla in diretta tv

L'incontro degli ottavi di finale dell'Atp 500 di Rio de Janeiro tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz è il secondo match di giornata sulla Quadra Guga Kuerten. L'inizio sarà non prima delle 23.00 ora italiana e l'incontro sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di SKY, in streaming sul sito gratuito Supertennis.tv e a pagamento sull'app SupertenniX, gratis per abbonati FITP.