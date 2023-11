Fognini-Bublik oggi, Atp Metz 2023: dove vederla in diretta tv

Nuova sfida per Fabio Fognini all'Atp di Metz 2023. Il ligure oggi, mercoledì 8 novembre, al secondo turno dell'Atp 2023 di Metz sfida il kazako Alexander Bublik. Fognini, che è entrato nel tabellone grazie a una wild-card, all'esordio ha battuto il brasiliano Thiago Seyboth Wild, vincendo entrambi i set al tie-break.

Bublik parte favorito, ma il tennista di Arma di Taggia lotterà per cercare di passare il turno. Il vincitore nei quarti affronterà chi avrà avuto la meglio nella sfida tra Sonego e Shellbayh.

Fognini-Bublik, Atp Metz 2023: l'orario e dove vederla in tv

Fognini e Bublik scenderanno in campo oggi, mercoledì 8 novembre, sul Center Court, come terzo incontro di giornata dalle ore 12.00.

Il match non inizierà prima delle 15.20 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201, fino alle 18:00), Sky Sport Tennis (canale 203) e SuperTennis e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix (gratis per abbonati FITP).

