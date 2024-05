Fognini-Evans, Atp Roma oggi in chiaro: a che ora e dove vederla in diretta

Una grande sfida attende Fabio Fognini. Oggi, mercoledì 8 maggio, il ligure, 19 anni dopo la sua prima partecipazione al Foro Italico, affronta al primo turno dell'Atp Masters 1000 a Roma il britannico Daniel Evans.

Per il tennista di Arma di Taggia, sulla sua amata terra rossa, anche l'onore e l'onere di tenere alto il valore del tennis italiano vista anche l'assenza al torneo di casa di Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

L'unico precedente è a favore di Evans che, nel 2020, si impose sul veloce a Dubai. Stavolta, però, Fognini giocherà sul rosso e sarà in casa.

Fognini-Evans, Atp Roma 2024: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Fabio Fognini e Daniel Evans, in programma mercoledì 8 maggio, si gioca non prima delle ore 19 e sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e in streaming su Raiplay con commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta e gli interventi da bordo campo di Maurizio Fanelli.

Per gli abbonati su Sky Sport, streaming a pagamento su NOW, Sky Go e Tennis Tv.