Fognini-Humbert, semifinale Atp Metz 2023: dove vederla in diretta tv

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, venerdì 10 novembre, Fabio Fognini giocherà la semifinale dell'Atp 250 di Metz contro il transalpino Ugo Humbert. Il tennista di Arma di Taggia, 36 anni, è stato protagonista di un cammino esaltante e dopo aver iniziato il torneo da wild card, ha battuto agli ottavi il kazako Bublik ed è stato autore di una prova maiuscola contro Lorenzo Sonego.

Ieri, nel derby azzurro negli ottavi di finale, Fabio ha regalato spettacolo, battendo nettamente il torinese in 2 set (6-1, 6-2).

Atp Metz 2023, Fognini-Humbert: l'orario e dove vederla in tv

La semifinale del torneo di Metz 2023 tra Fabio Fognini e Ugo Humbert, in programma oggi, venerdì 10 novembre, non inizierà prima delle ore 18.00 e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 digitale terrestre, 212 piattaforma Sky) e per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Uno (201, fino alle 18:00), Sky Sport Tennis (canale 203). Diretta streaming gratuita sul sito di Supertennis, sull'app Supertennix (gratis per abbonati FITP) e a pagamento su Now e Sky Go.