Fabio Fognini torna in campo per i quarti di finale dell'Atp 250 di Marrakesh. Il ligure, che nel turno precedente ha eliminato il numero 1 del seeding, il serbo Djere, va a caccia di un'altra vittoria di prestigio, con il russo Pavel Kotov, che gli spalancherebbe le porte della semifinale.

Il ligure in questo torneo, il primo sulla terra rossa in questa stagione, dopo aver vinto 2 partite nelle qualificazioni ha anche superato il francese Gaston.

Tra Fognini e il suo avversario, che ha eliminato nel turno precedente Cobolli, non ci sono precedenti. Quest'ultimo parte favorito per la stanchezza che l'azzurro potrebbe accusare, ma tecnica, esperienza e un grande risultato alla portata potrebbero far pendere la bilancia dalla sua parte.

Fognini-Kotov, oggi Atp Marrakech 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Fognini e Kotov, valido per i quarti di finale dell'Atp 250 di Marrakesh, in programma venerdì 5 aprile, si gioca alle ore 14:20 e sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e Sky Go.