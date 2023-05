Fognini-Murray oggi, Internazionali Roma 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Grande sfida per Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia 2023. Oggi, mercoledì 10 maggio, il tennista ligure al primo turno sfida Andy Murray sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.

Sarà una sfida tra due veterani del circuito, entrambi 35enni. L'azzurro, numero 130 del ranking, ha ottenuto una wild-card e affronterà il numero 42 al mondo. Nei precedenti in carriera sono 4-4 con l'ultimo match vinto dal nostro 4 anni fa al tie-break del terzo set ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shangi. Il vincente incontrerà al secondo turno il serbo Miomir Kecmanovic.

Roma 2023, Fognini-Murray: dove vederla in tv e in streaming

Fognini-Murray, primo turno dell'Atp Roma 2023, è in programma mercoledì 10 maggio, come quarto match a partire dalle 11.00 e non prima delle 19.00. Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.