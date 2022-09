Fognini-Nadal oggi, Us Open 2022: orario tv, diretta

Fabio Fognini scende in campo nella notte di venerdì 2 settembre per affrontare Rafael Nadal. Una grande sfida per il tennista di Arma di Taggia che in carriera sette anni fa, nel 2015, aveva battuto il campione spagnolo proprio agli Us Open. Nadal, però, è avanti 13-4 nelle sfide precedenti.

Fognini-Nadal, Us Open: l'orario e dove vederla in diretta tv

L’incontro tra Fabio Fognini e Rafael Nadal del secondo turno degli Us Open 2022 si giocherà, all’interno della quarta giornata dell’ultimo Slam dell’anno iniziata giovedì 1 settembre, nella notte di venerdì 2 settembre.

Sarà il secondo match della sessione serale che inizia all'una ora italiana con il match di doppio tra le ceche Lucie Hradecka e Linda Noskova e le due stelle di casa Venus e Serena Williams. La sfida Fognini-Nadal non inizierà prima delle 2.15 ora italiana. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.