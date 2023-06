Roland Garros 2023, oggi Fognini-Ofner: dove vederla in diretta tv e in streaming

Giornata importante per Fabio Fognini al Roland Garros 2023. Oggi, venerdì 2 giugno, il tennista ligure sfida Sebastian Ofner. Il match, il terzo turno dello Slam parigino, sarà una prima assoluta visto che non ci sono precedenti tra il 36enne di Arma di Taggia, numero 130 Atp e il 27enne austriaco, 118 Atp.

Fognini è stato protagonista nei giorni scorsi di un bellissimo esordio con la vittoria in 3 set su Felix Auger Aliassime (6-4, 6-4, 6-3) e poi ha avuto la meglio, al secondo turno su Jason Kubler (6-4, 7-6, 6-2).

Può quindi legittimamente ambire agli ottavi di finale contro il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e l’argentino Diego Schwartzman.

Roland Garros 2023, Fognini-Ofner: gli orari e dove vederla in tv

L'incontro del terzo turno del Roland Garros 2023 tra Fabio Fognini e Sebastian Ofner è il terzo match dalle 11.00 sul Campo 14, si giocherà non prima delle 13.45 e sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN, e NOW.