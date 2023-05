Atp Roma 2023, Fognini-Rune oggi in tv: dove vederla in diretta e in streaming

Una delle sfide più attese di questa domenica, 14 maggio, agli Internazionali d'Italia. Fabio Fognini dopo aver battuto Andy Murray e Miomir Kecmanovic, per proseguire la sua avventura a Roma, sarà chiamato a un'altra impresa. Oggi alla Grand Stand Arena non prima delle 12.30 sfida Holger Rune. Il tennista ligure, che ha avuto accesso al main-draw come wild card, è apparso in grande condizione.

Parte sfavorito ma sicuramente darà il massimo contro il tennista danese, uno dei favoriti per la vittoria del torneo. Sarà un incontro in cui anche il tifo potrà essere un fattore importante con Rune che spesso è stato beccato dagli spettatori a causa del suo comportamento.

Atp Roma 2023, Fognini-Rune: gli orari in tv e la diretta

L'incontro tra Fabio Fognini e Holger Rune, terzo turno degli Internazionali d'Italia, si gioca oggi, domenica 14 maggio, alla Grand Stand Arena. Sarà il secondo match in programma dopo Cecchinato, Bautista-Agut.

Sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno (fino alle 21.30) e Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV.