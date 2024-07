Fognini-Tsitsipas oggi, quarti Atp Gstaad 2024: dove vederla in diretta

Grande sfida oggi, venerdì 19 luglio, per Fabio Fognini. Il tennista ligure nei quarti di finale dell'ATP 250 di Gstaad 2024, torneo sul rosso, in Svizzera, affronta Stefanos Tsitsipas.

Fognini nelle ultime settimane ha mostrato un ottimo stato di forma con il terzo turno raggiunto a Wimbledon. Per approdare ai quarti ha battuto agli ottavi il qualificato Pablo Varillas dopo una battaglia di 3 ore cancellando 2 match point consecutivi.

Tsitsipas, che è in vantaggio nei precedenti per 4-0, non sta vivendo il suo miglior momento, ma è uno dei migliori specialisti sul rosso del circuito. Sarà battaglia.

Fognini-Tsitsipas, Atp Gstaad 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro dei quarti di finale dell'Atp Gstaad 2024 tra Fognini e Tsitsipas è il terzo di giornata e inizierà non prima delle ore 15.

Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Now e SkyGo.