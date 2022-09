Fognini-Vukic Atp Sofia oggi in tv: dove vederla in diretta e in streaming

Inizia oggi, martedì 27 settembre, l'avventura di Fabio Fognini all'Atp 250 di Sofia. Il tennista ligure affronterà al primo turno l'australiano Aleksandar Vukic. Tra i due non ci sono precedenti, per questo si annuncia come una sfida particolarmente incerta.

Fognini-Vukic, Atp 250 Sofia: l'orario e la diretta tv

Il match tra Fabio Fognini e Aleksandar Vukic, primo turno dell'Atp 250 di Sofia, sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Streaming gratuito sul sito di Supertennis e per gli abbonati su Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e Now Tv. L’incontro è il secondo della sessione serale che inizierà alle ore 17:00 (inizio fissato al termine di Humbert-Kuzmanov) e non inizierà prima delle 18.20.