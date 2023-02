Gaudenzi, il presidente Atp difende i tennisti russi e bielorussi: "No alle colpe collettive"

"Abbiamo visto Rublev scrivere: 'Pace, non guerra' su una telecamera. Penso che questo sia un messaggio importante. Vogliamo che questi ragazzi giochino e che possano esprimere i loro sentimenti, affinché tutto ciò raggiunga la loro gente ed il loro Paese. Siamo per la giustizia e la libertà, e ovviamente contro la guerra. Continueremo a lottare per questi principi".

Il numero 1 Atp, Andrea Gaudenzi, in un'intervista al media brasiliano "Globo" scende in campo in difesa dei tennisti russi e bielorussi. Sottolinea come l'Atp è in linea con le decisioni del comitato Olimpico Internazionale e che i tennisti non possono giocare con la loro bandiera nelle competizioni a squadre. "Noi non crediamo nella colpa collettiva", ha sottolineato il capo dell'Atp.

Una presa di posizione significativa a 4 mesi dall'inizio della stagione sull'erba dove manca un dietrofront del governo inglese che darebbe la possibilità a questi atleti di tornare a giocare a Wimbledon, a Eastbourne e al Queen's.