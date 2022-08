Giorgi-Keys oggi, orario Us Open: dove vederla in diretta tv

Secondo turno degli Us Open per Camila Giorgi. Oggi, mercoledì 31 agosto, la tennista di Macerata affronterà la statunitense Madison Keys, attualmente numero 20 della classifica Wta. Giorgi dovrà dare il massimo contro un'avversaria, finalista agli Us Open 2017, che negli ultimi tempi è apparsa ritrovata dal punto di vista della forma fisica con conseguente recupero di posizioni importanti in classifica.

Giorgi al primo turno degli Us Open 2022 è riuscita a superare l'ungherese Anna Bondar grazie a una bella rimonta (4-6, 6-3, 6-1). Keys si è imposta in due set contro l'ucraina Dayana Yastremska 7-6(3) 6-3.

Us Open 2022, Giorgi-Keys: dove vederla in tv

L’incontro del secondo turno degli Us Open tra Camila Giorgi e Madison Keys è il secondo in programma sul Louis Armstrong e seguirà il match tra Xiyu Wang e Maria Sakkari che inizierà alle ore 17.00. Non inizierà prima delle ore 18.15.

Sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in streaming su SkyGo, Now, Dazn, Eurosport Player, Discovery+.