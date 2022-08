Giorgi-Pegula oggi, Wta Toronto: dove vederla in diretta tv

Una grande sfida attende oggi, giovedì 11 agosto, Camila Giorgi al Wta Masters 1000 di Toronto. La tennista maceratese, che difende il titolo conquistato al Canada Open lo scorso anno, affronterà la numero 3 del seeding, la statunitense Jessica Pegula.

Giorgi nel turno precedente ha giocato un'ottima partita e ha avuto autorevolmente la meglio sulla belga Elise Mertens senza concedere set. Anche Jessica Pegula, però, è in grande spolvero e ha superato i turni precedenti senza concedere set alle sue avversarie. La vincitrice nei quarti affronterà la vincente dell'ottavo di finale tra l'americana Alison Riske-Amritraj e la kazaka Yulia Putinsteva. Sarà un incontro da non perdere.

Wta Toronto, Giorgi-Mertens: dove vederla in tv

L'incontro degli ottavi di finale del Wta Toronto Masters 1000 tra Camila Giorgi e Jessica Pegula è il secondo in programma sul National Bank Grandstand. Seguirà il match tra Aryna Sabalenka e Cori Gauff che inizierà alle 17 ora italiana (le 11.00 in Canada). Non inizierà, quindi, prima delle ore 18.15.

Sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis e in streaming da SuperTenniX e Wta Tv.