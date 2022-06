Chi è Iga Swiatek, la vincitrice del Roland Garros: "Ucraina resta forte, il mondo c’è ancora"

In campo non ha rivali. Dopo il ritiro di Ashleigh Barty, Iga Swiatek, la tennista polacca che il 31 maggio ha compiuto 21 anni, è diventata ufficialmente la numero 1 al mondo. Un risultato che ha immediatamente definito enorme e che ha confermato di meritare in campo.

Swiatek, “Ucraina resta forte, il mondo c’è ancora”

Ha una striscia aperta di 35 successi di fila, aveva già conquistato sei tornei nel 2022 (Doha, la doppietta ai Master 1000 americani di Indian Wells-Miami, Stoccarda, Roma) prima di conquistare per la seconda volta in carriera l'Open di Francia, il mitico Roland Garros.

Ieri, sabato 4 giugno, non c’è stata partita contro la giovane rivale statunitense, Coco Gauff, battuta in 68’ con il netto punteggio di 6-1, 6-3. Swiatek è diventata la sesta giocatrice a vincere le sue prime due finali al Roland Garros nell’era Open e la quarta giocatrice più giovane a vincere il suo secondo titolo al Roland Garros.

Segno di una supremazia netta da parte della tennista polacca e di come nel panorama del tennis femminile attuale manchi una sua vera rivale. Ieri aveva tra gli spettatori del pubblico anche uno dei suoi idoli, il capitano della sua nazionale Lewandowski. Un’altra enorme testimonianza di quanto il tennis sia sempre più popolare in Polonia grazie alle sue prodezze.

La giovane Iga, ieri, visibilmente emozionata, durante la premiazione del Roland Garros ha voluto dare una bella risposta a tutti coloro che sostengono che gli sportivi dovrebbero continuare a giocare senza scendere in campo nelle vicende dell’attualità. Ha voluto rivolgere un pensiero alla guerra, manifestando anche a parole la sua vicinanza al popolo ucraino che già esprime indossando i colori dell’ucraina sul proprio cappellino.

"Vorrei dire qualcosa all'Ucraina: resta forte, perchè il mondo c'è ancora. Fin dal mio primo discorso a Doha ho sperato che alla prossima occasione potesse migliorare, però ho ancora speranza e continuerò a sostenerla. Grazie. Ci vediamo l’anno prossimo”. Il pubblico del Philippe Chatrier, tutto in piedi, l’ha applaudita a lungo.