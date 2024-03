Indian Wells 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, mercoledì 6 marzo, il Masters 1000 di Indian Wells che si concluderà domenica 18 marzo. Sono 6 gli azzurri nel tabellone principale, Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Fognini, nel tabellone maschile e 6 le azzurre nel tabellone femminile, Paolini, Giorgi, Bronzetti, Cocciaretto, Trevisan Errani.

Indian Wells 2024: il tabellone maschile e gli italiani

Sinner, dopo i trionfi all'Australian Open e nel torneo di Rotterdam, cerca un'altra grande vittoria che gli permetterebbe di scavalcare Carlos Alcaraz, campione in carica, nella seconda posizione del ranking Atp. Grande attesa anche per il ritorno in campo di Novak Djokovic che non ha giocato altri tornei dopo la semifinale persa a gennaio a Melbourne contro Sinner.

C'è molta aspettativa anche per il rientro di Rafa Nadal dopo che era stato costretto a saltare gli Australian Open 2024 per una microlacerazione muscolare.

I sorteggi del tabellone maschile di Indian Wells hanno posizionato Sinner nella parte bassa, l'pposta del tabellone rispetto a Novak Djokovic, quindi i due non potranno incontrarsi fino alla fine.

Sul cammino di Jannik, che esordirà al secondo turno contro il vincente tra l'australiano Thanasi Kokkinakis e l'americano Marcos Giron, agli ottavi potrebbe esserci l'americano Ben Shelton o l'argentino Francisco Cerundolo, agli ottavi Andrej Rublev o Frances Tiafoe o Stefanos Tsitsipas e in semifinale Carlos Alcaraz (o Alexander Zverev o Alex De Minaur).

Arnaldi debutterà mercoledì 6 marzo, non prima delle 21:20, sul cemento californiano contro il francese Lucas Van Assche e al secondo turno se la vedrebbe proprio con Alcaraz. Sonego, avrà subito l'ostacolo Kecmanovic, Cobolli con Roberto Carballes Baena e Fabio Fognini, nel tabellone principale grazie a una wild-card, affronta Bernabè Zapata Miralles.

Lorenzo Musetti, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, andrà ad affrontare il vincente del match tra l'olandese Botic van de Zandschulp e il canadese Denis Shapovalov e poi eventualmente, al terzo turno potrebbe doversela vedere con Rafa Nadal, ammesso che lo spagnolo riesca a superare il canadese Milos Raonic, al primo turno e Holger Rune, che è il suo avversario più probabile al secondo.

Wta Masters 1000 Indian Wells: il tabellone femminile e le italiane

Nel tabellone femminile, che vede la numero 1 al mondo Iga Swiatek a caccia del suo secondo titolo e l'ucraina Elena Rybakina pronta a difendere la vittoria dello scorso anno, tra le maggiori favorite con Gauff e Pegula, ci sono sei italiane. Jasmine Paolini, reduce dal successo dal Wta di Dubai, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Camila Giorgi, a cui si è aggiunta Sara Errani, proveniente dalle qualificazioni.

Giorgi esordisce per prima mercoledì 6 marzo alle ore 20 contro la britannica Katie Boulter, Jasmine Paolini, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno se la vedrà o contro l’olandese Arantxa Rus o contro la tedesca Tatjana Maria e al terzo turno potrebbe dover concedere la rivincita a Kalinskaya, che ha recentemente battuto in finale a Dubai.

Lucia Bronzetti sfida la polacca Magdalena Frech, Martina Trevisan gioca con Diane Parry, Elisabetta Cocciaretto affronta Peyton Stearns, Sara Errani è attesa da un match affascinante con Naomi Osaka.

Indian Wells 2024: il programma maschile e femminile

Mercoledì 6 marzo, primo turno maschile e femminile, dalle 20

Giovedì 7 marzo, primo turno maschile e femminile, dalle 20

Venerdì 8 marzo, secondo turno maschile e femminile, dalle 20

Sabato 9 marzo, secondo turno maschile e femminile, dalle 20

Domenica 10 marzo, terzo turno maschile e femminile, dalle 20

Lunedì 11 marzo, terzo turno maschile e femminile, dalle 20

Martedì 12 marzo, quarto turno maschile e femminile, dalle 20

Mercoledì 13 marzo, quarto turno maschile e femminile, dalle 20

Giovedì 14 marzo, quarti di finale maschili e femminili, dalle 20

Venerdì 15 marzo, semifinali femminili e finale doppio maschile, dalle 20

Sabato 16 marzo, semifinali maschili e finale doppio femminile, dalle 20

Domenica 17 marzo, finale maschile e femminile, dalle 20:00

Indian Wells 2024: dove vederlo in diretta tv e in streaming

Il torneo di Indian Wells 2024, maschile e femminile, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW.