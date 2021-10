Indian Wells, la ‘domenica azzurra’ con Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini: il programma

Giornata importante in California con i migliori tennisti italiani impegnati per passare il turno. Nella giornata ci sarà l'esordio di altri 2 pezzi da novanta del tabellone Alexander Zverev e Stefanos Tsisipas

Entra nel vivo il torneo BNP Paribas Open di Indian Wells. Quella di oggi, domenica 10 ottobre, sarà una giornata importante soprattutto per i colori italiani. I nostri migliori tennisti saranno in campo nelle prime ore della giornata americana per guadagnarsi il passaggio del turno.

Quando in California saranno le 11 (le 20 in Italia) scenderanno in campo i migliori tennisti italiani. Matteo Berrettini sfiderà il cileno Tabilo, Jannik Sinner sfiderà John Millman, Lorenzo Sonego avrà di fronte Kevin Anderson, mentre Gianluca Mager andrà a caccia di rivincite contro Gael Monfils che l'ha sconfitto a Sofia prima di perdere in finale contro Sinner. Toccherà poi a Fabio Fognini che se la vedrà con il tedesco Jan-Lennard Struff.

Intanto è giunta la notizia che Berrettini e Sinner non giocheranno in doppio nel torneo americano. Il tanto atteso esperimento, che poteva essere molto importante anche in vista della Coppa Davis che si giocherà a Torino il 25 novembre, è stato rimandato per un risentimento muscolare al collo di Berrettini, che non vuole rischiare di mettere a rischio il torneo singolare.

Ieri a Indian Wells c'è stato l'esordio vincente di Daniil Medvedev. Il vincitore dell'US Open, che ha impedito il Grande Slam di Djokovic, ha regolato l'americano Mc Donald vincendo due set in 6-4, 6-2.

Tra i protagonisti della giornata di oggi ci saranno Stefanos Tsisipas, il numero 2 del seeding e il numero 3 Alexander Zverev.

WTA, Indian Wells: Paolini-Pegula

Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che alle ore 18 locali (le 3 in Italia) si giocherà l'accesso al terzo turno contro la testa di serie numero 19, Jessica Pegula.

Intanto è già finita l'avventura al WTA 1000 di Indiam Wells per Camila Giorgi. La tennista di Macerata, numero 38 del ranking mondiale, è stata sconfitta in 1 ora e 23 minuti dall'americana Amanda Anisimova, la numero 81 del ranking WTA.

Nel torneo femminile scendono in campo Iga Swiatek (n. 2), Elina Svitolina (n. 4) e Anastasia Pavlyuchenkova (n. 9).

Indian Wells: come seguirlo in tv

Il torneo di Indian Wells, come tutti quelli di categoria Masters 1000, sarà trasmesso per gli abbonati in diretta da SKY Sport. Il torneo femminile sarà trasmesso per la prima volta interamente in chiaro da Supertennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che tutti i giorni trasmetterà dalle 9 alle 14 in differita i due incontri più emozionanti del torneo maschile che sono andati in scena nella giornata appena conclusa.