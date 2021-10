Indian Wells, Fognini e Berrettini in campo: il romano deve vincere per incontrare Sinner

Giornata importante per i colori azzurri a Indian Wells. Matteo Berrettini, quando in California saranno le undici di mattina, affronterà la testa di serie numero 31, Taylor Fritz per conquistare l'accesso agli ottavi di finale.

Superando il turno il tennista romano, finalista a Wimbledon, troverà agli ottavi di finale Jannik Sinner, che non ha dovuto giocare il suo terzo turno per il ritiro del rivale John Isner.

Fabio Fognini, l'ultimo dei giocatori italiani rimasti in gara in questo importante Masters 1000, se la vedrà contro la testa di serie numero 2, il greco Stefanos Tsisipas.

Il suo incontro si disputerà nel cuore della notte.

Indian Wells, ATP Masters 1000: come seguirlo in tv

Il torneo di Indian Wells, che si disputa eccezionalmente in autunno perché i tornei asiatici sono stati rinviati, è un torneo “combined” ATP-WTA. Solitamente questo appuntamento nel deserto della California è in programma a inizio marzo.

Il torneo di Indian Wells, come tutti quelli di categoria Masters 1000, sarà trasmesso per gli abbonati in diretta da SKY Sport. Il torneo femminile sarà trasmesso per la prima volta interamente in chiaro da Supertennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che tutti i giorni trasmetterà dalle 9 alle 14 in differita i due incontri più emozionanti del torneo maschile che sono andati in scena nella giornata appena conclusa.