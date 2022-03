Indian Wells 2022, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date orari

Dopo l'edizione dello scorso anno, che si tenne eccezionalmente nel mese di ottobre a causa della pandemia, i campi in cemento del Tennis Garden, in California, sono pronti a riaccogliere i tennisti nella tradizionale collocazione in calendario, nel mese di marzo. Sarà il primo torneo Masters 1000 dell?anno e assegnerà punti importanti per la classifica ATP.

Indian Wells 2022: il montepremi

L?edizione 2022 del torneo di Indian Wells sarà la 45esima. Il vincitore e la vincitrice si porteranno a casa 1.231.245 dollari, circa 1.129.790 euro.

Indian Wells 2022: il tabellone

La notizia delle ultime ore è che Novak Djokovic non ci sarà. Il campione serbo, attuale numero 2 al mondo, non può entrare negli Stati Uniti senza essere vaccinato contro il Covid-19.

A prendere questa decisione, rendendo vana la sua iscrizione al torneo, è stato il Center for Disease Control, adottando una posizione molto simile a quella presa a gennaio dal governo australiano. A prendere il suo posto sarà il bulgaro Grigor Dimitrov, che a sua volta sarà sostituito da una wild-card.

Daniil Medvedev parteciperà al suo primo torneo da numero 1 al mondo. Il campione russo ad Acapulco aveva chiaramente espresso la sua posizione contro la guerra in Ucraina, proprio come il collega Andrej Rublev, che fece lo stesso dopo aver vinto l?Atp 500 a Dubai.

I tennisti russi e bielorussi, secondo quanto stabilito dall'ATP, a cui sono allineate anche la WTA e l'ITF, potranno giocare soltanto come neutrali. Nel tabellone maschile sono presenti i russi Medvedev, Khachanov, Rublev e Karatsev e il bielorusso Ilya Ivashka.

Nel torneo femminile tornerà per la prima volta l'attuale numero 1 della classifica Wta Ashleigh Barty e ci sarà anche la campionessa in carica Badosa. Sono iscritte tutte le prime 40 del ranking. La toscana Jasmine Paolini, invece, è l?unica italiana nel main draw femminile.

Camila Giorgi, infatti, si è ritirata dal torneo. Non si sa se per ragioni fisiche o semplicemnte per concentrarsi sui prossimi eventi della stagione. A sostituirla sarà Naomi Osaka: la campionessa giapponese ha preso il posto della marchigiana nel tabellone.

Indian Wells 2022: i favoriti

I due favoriti principali per il trionfo a Indian Wells sono i due finalisti dell?Australian Open, il vincitore Rafael Nadal e il nuovo numero 1 al mondo, Daniil Medvedev.

Nadal nella stagione 2022 è imbattuto e punta a dimostrare anche in California la sua straordinaria classe e longevità. Soltanto uno dei due potrà vincere dato che si trovano dalla stessa parte del tabellone.

Alexander Zverev, graziato dalla squalifica dopo la pessima figura ad Acapulco dove prese a racchettate la sedia dell'arbitro è pronto a giocarsi tutte le sue carte, proprio come Stefanos Tsitsipas.

Ma sono davvero tanti i tennisti che possono stupire a cominciare da Carlos Alcaraz, che è reduce dalla vittoria nel torneo Atp 500 a Rio de Janeiro, passando per Andrej Rublev, che ha trionfato all'Atp 500 di Dubai) a Felix Auger-Aliassime, che ha colto il suo primo trionfo in carriera conquistando l'Atp 500 di Rotterdam).

Hanno ottime chance anche Denis Shapovalov, Denis Shapovalov, Hubert Hurkacz e Cameron Norrie, che è il campione in carica di questo torneo avendo vinto l'edizione 2021.

Indian Wells 2022: gli italiani

Saranno cinque gli azzurri in gara. Matteo Berrettini, numero 6 del seeding e Jannik Sinner, testa di serie numero 10, possono sicuramente dire la loro in questo torneo. Entrambi scenderanno in campo accedendo direttamente al secondo turno, proprio come Lorenzo Sonego che è la testa di serie numero 21. Al terzo turno potrebbe esserci un derby tutto italiano tra Sonego e Sinner.

Debutteranno oggi, invece, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Il veterano ligure intorno alle 20 ora italiana affronterà lo spagnolo Pablo Andujar, mentre il giovane toscano, reduce dalla bellissima impresa a Bratislava dove ha ottenuto il punto decisivo contro la Slovacchia per far qualificare l'Italia alle Finals di Coppa Davis, scenderà in campo intorno alle ore 21.20 contro lo statunitense Marcos Giron.

Esordirà oggi in quello che viene soprannominato il quinto slam, Jasmine Paolini, orario d'inizio alle ore 21.15, che se la vedrà contro la britannica Katie Boulter.

Indian Wells 2022: calendario, date, orari

Giovedì 10: primo turno

Venerdì 11: primo turno

Sabato 12: secondo turno

Domenica 13: secondo turno

Lunedì 14: terzo turno

Martedì 15: terzo di finale

Mercoledì 16: ottavi di finale

Giovedì 17: quarti di finale

Venerdì 18: quarti di finale

Sabato 19: semifinali

Domenica 20: finale

Indian Wells 2022: dove vederli in diretta tv

Il tabellone principale del torneo maschile di Indian Wells inizia oggi, giovedì 10 marzo alle ore 20.00. Sky trasmetterà il torneo maschile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su Now.

Supertennis potrà trasmettere l?incontro di cartello del torneo maschile in chiaro SuperTennis il giorno dopo alle ore 12 e alle ore 18 sul canale 64. Supertennis trasmetterà in diretta il torneo femminile, che sarà disponibile anche in streaming sull?app SupertenniX.