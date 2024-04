Internazionali d'Italia, chi sono i 7 italiani nel tabellone principale di Roma: l'entry-list da sogno

Ci saranno il campione in carica Daniil Medvedev e le leggende Djokovic, Nadal e Murray, i fuoriclasse Alcaraz, Zverev, Rublev, Rune, Dimitrov e Tsitsipas, fino a chi, seppur giovanissimo, ha già saputo attirare la curiosità dei fan, Shelton su tutti. Ma soprattutto ci saranno Jannik Sinner e tutte le stelle azzurre che, mai come in questa occasione, faranno brillare il cielo del Foro Italico e costringeranno gli appassionati a fare dei piacevoli straordinari.

Con la pubblicazione dell’entry list maschile, a un mese esatto dall’inizio degli Internazionali BNL d’Italia, si comincia a delineare il quadro dell’81.ma edizione del torneo più importante e prestigioso del panorama nazionale.

Nella lista dei tennisti inseriti di diritto nel main draw ci sono tutti i primi 77 giocatori del ranking ATP e, sette italiani, guidati, dall’alto della sua seconda posizione mondiale, da Jannik Sinner. Insieme al campione altoatesino, già re in questa stagione di tre titoli (e che titoli!) - Australian Open, Rotterdam e Miami - spiccano i nomi dei campioni del mondo Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, dell’idolo di casa Flavio Cobolli e degli astri nascenti del tennis italiano Luciano Darderi e Luca Nardi.

In attesa di conoscere i nomi dei beneficiari delle wild card, al momento tra gli alternates figurano Matteo Berrettini (fuori di 8 posizioni), Fabio Fognini, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Andrea Vavassori, Stefano Napolitano, Andrea Pellegrino e Mattia Bellucci.

Atp Internazionali d'Italia: il programma

Per il secondo anno consecutivo il torneo romano si svolgerà nella suggestiva ‘versione upgrade’, vale a dire, spalmato su tre settimane, con il doppio dei giocatori in campo, oltre 300 match in programma e un site dal colpo d’occhio unico al mondo, ulteriormente trasformato e rinnovato per l’occasione. L’antipasto, dal 30 aprile al 3 maggio, è rappresentato dal torneo di prequalificazioni. Come già accaduto negli anni passati, la Federazione Italiana Tennis e Padel dà la possibilità ai tesserati di ogni livello e categoria di poter inseguire il più grande sogno che un tennista italiano possa coltivare: giocare

sui prestigiosi campi in terra rossa del Foro Italico.

Il 6 e 7 maggio si inizia a fare sul serio con i match validi per i tornei di qualificazioni e i primi dieci incontri del main draw femminile; dall’8 maggio spazio

ad una vera e propria abbuffata con tutti i match dei tabelloni principali dell'ATP Masters 1000 e del WTA 1000, e con il gran finale fissato per domenica 19 maggio. E non finisce qui: nel corso della seconda settimana è previsto un altro bel regalo per gli appassionati che, grazie al Torneo Internazionale Under 16, categoria divenuta oramai cruciale nel panorama mondiale di questo sport, potranno vedere all’opera anche le migliori promesse del tennis giovanile. Inoltre, dal 17 al 19 maggio sono in programma gli Internazionali BNL d’Italia di wheelchair, evento combined che renderà ancor più accattivante il

weekend conclusivo.

Verso il sold out

Per assicurarsi il loro posto sulle tribune del Foro Italico, per vedere in azione i campioni di oggi e i campioni di domani, e non perdere neanche una delle grandi sorprese che arricchiranno il programma delle due settimane romane, gli appassionati devono affrettarsi. E’ possibile acquistare i biglietti del torneo romano utilizzando il seguente link. Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e una riduzione del 10% sull’acquisto degli abbonamenti.