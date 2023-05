Internazionali d'Italia 2023: i favoriti e chi può stupire

Sarà grande spettacolo sui campi del Foro Italico. Gli Internazionali d'Italia fino alla finale femminile di sabato 20 e a quella maschile di domenica 21 maggio, garantiranno grandi match e un crescendo di emozioni per tutti gli amanti del tennis.

Tanti i nomi prestigiosi che calcheranno i campi del Foro Italico, anche se mancheranno due protagonisti. Non ci sarà Rafa Nadal che vanta un record di 10 successi in questo torneo. Il campione spagnolo cercherà di recuperare per il Roland Garros, anche se ad oggi la sua partecipazione al secondo Slam dell’anno è quantomeno incerta. Anche Matteo Berrettini per problemi fisici è stato costretto a saltare il Masters 1000 a Roma, il torneo di casa, a cui teneva moltissimo.

Tennis, Internazionali d'Italia 2023: i favoriti

Il favorito numero 1 per la vittoria di questa edizione è Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo è tornato numero 1 al mondo e ha appena rivinto il Masters 1000 di Madrid, a cui partecipava da campione in carica.

Gli organizzatori degli Internazionali d'Italia, così come gran parte degli appassionati di tennis, sognano una sfida in finale con Jannik Sinner. L’altoatesino, dopo il tour de force della prima parte di stagione, il forfait a Barcellona e il ritorno a Madrid, ha ricaricato le energie per questo grande appuntamento casalingo. Il sorteggio è stato benevolo e lo ha posizionato dalla stessa parte di Djokovic che potrebbe incontrare in semifinale, ammesso che il campione serbo, che da febbraio non vince due partite consecutive, riesca a superare l'ostacolo Rune. Altrimenti sarà Sinner a dover nuovamente sfidare il danese che lo ha recentemente sconfitto in semifinale a Montecarlo.

Saranno chiamati a superarsi gli altri italiani che sicuramente riceveranno una grande mano dall'affetto generoso dei tifosi. Sonego e Musetti sono dal lato del tabellone di Stefanos Tsitsipas, indicato come probabile avversario di Alcaraz nei quarti. Fabio Fognini se vorrà proseguire il suo cammino dovrà superarsi subito, visto che al primo turno ha pescato Andy Murray.

Nei possibili quarti si prevede una bel derby russo tra Rublev e Medvedev con il secondo maggiormente accreditato dai pronostici per arrivare in semifinale dove potrebbe sfidare Alcaraz.Tra le donne la grande favorita è Iga Swiatek, numero 1 al mondo, al momento senza rivali sulla terra rossa.

Le sorprese, però, non mancheranno e neppure le grandi sfide. Lo spettacolo agli Internazionali d’Italia è garantito.