Errani-Paolini regine del Foro Italico, festa agli Internazionali d'Italia per Zverev e Swiatek

Si chiudono con un trionfo azzurro gli Internazionali d'Italia. Oggi, domenica 19 maggio, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno scritto una pagina di storia del tennis italiano vincendo il torneo di doppio dopo aver avuto la meglio in un'ora e mezza sulla forte coppia statunitense, numero 3 del ranking, formata da Gauff e Routliffe con il punteggio di 6-3, 4-6, 10-8. Per Sara Errani è la seconda vittoria nel doppio femminile a Roma dopo quello nel 2012 in coppia con Roberta Vinci. Paolini trionfa a Roma per la prima volta.

Un successo che è un ottimo viatico in vista delle Olimpiadi di Parigi e che contribuisce a rendere un po' meno amara un'edizione dove è mancato, per i problemi all'anca, il giocatore più atteso, Jannik Sinner, numero 2 al mondo, sul trampolino di lancio per diventare numero 1 al Roland Garros.

Sul Campo Centrale è tornato a sorridere anche Alex Zverev che ha battuto in 2 set il cileno Nicolas Jarry conquistando il suo primo titolo dal brutto infortunio che subì in semifinale al Roland Garros 2022 nel match che stava disputando contro Nadal.

Internazionali d'Italia 2024: i verdetti

Questo suo secondo titolo a Roma avrà sempre un posto speciale, proprio come quello che ha conquistato sabato 18 maggio Iga Swiatek. La polacca, numero 1 al mondo, ha battuto la numero 2 al mondo, Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-2, 6-3, allontando le ambizioni della rivale verso il suo trono.

L'Italia è stata protagonista di un torneo esaltante anche nel doppio con Vavassori e Bolelli che sono arrivati fino in semifinale, prima di arrendersi a una delle migliori coppie del circuito, Arevalo-Pavic e dopo aver battuto ai quarti Koolhof e Mektic e agli ottavi, Rohan Bopanna e Matthew Ebden, una delle coppie più forti in assoluto, segno che possono fare benissimo sia in chiave olimpica sia, una volta conquistata la qualificazione, alla Atp Finals di Torino 2024. Tra i loro rivali, nel corso della stagione, potrebbero incontrare la coppia che ha avuto la meglio in queste due settimane romane, formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Gli Internazionali d'Italia, pur pagando l'assenza di molti big a causa di un calendario sempre più fitto, hanno offerto un grande spettacolo e confermato l'amore sempre più grande verso il tennis nel BelPaese. Ora è iniziato il conto alla rovescia per il Roland Garros.

Il 26 maggio inizieranno gli incontri del tabellone principale del Roland Garros 2024. Il conto alla rovescia per il secondo Slam dell'anno è già cominciato. La stagione del tennis diventa sempre più calda.