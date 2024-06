Renzo Furlan a Today.it: "Dopo Francesca Schiavone, così ho cambiato il gioco di Jasmine: e può ancora migliorare"

Al fianco di una grande giocatrice (o giocatore) c’è sempre un grande coach, e nell’entusiasmarci difronte alle imprese di Jasmine Paolini, finalista in singolo e doppio al Roland Garros e nuova numero 7 del mondo, risulta naturale soffermarsi su chi ha contribuito più di tutti alla sua crescita.

Renzo Furlan, classe 1970, non è solo uno dei migliori coach oggi presenti nei circuiti ATP e WTA, ma negli anni ’90, in uno dei periodi di maggior splendore nella storia del tennis, è stato un giocatore vero, capace di battere, tra gli altri, fuoriclasse come Lendl, Becker, Rafter, Chang, Ivanisevic e Bruguera, e regalarsi un best ranking da numero 19.

Numero 1 d’Italia per 121 settimane, appesa la racchetta al chiodo Furlan ha lavorato come direttore tecnico del centro federale di Tirrenia e proprio in quel contesto nel 2015 ha iniziato a collaborare con Jasmine, mentre dal 2020 il sodalizio è diventato full time. La crescita della ragazza toscana è stata costante per alcuni tratti e travolgente negli ultimi 12 mesi. Carattere e dedizione, spirito da guerriera, abilità nel leggere tra le pieghe del match e individuare la strategia vincente: ci sono davvero tante analogie tra il Furlan giocatore e le qualità che hanno spinto così in alto Jasmine.

Quanto è difficile trasferire questa mentalità ad una tennista?

“Prima un distinguo: al 90% conta il giocatore. È lui il talento, è lui che mette la testa nel campo. E per talento intendo fisico, tecnico, tattico, mentale, di attitudine. Riferito a Jasmine ti posso dire che lei ha quella mentalità e l’ha sempre mostrata fin da quando abbiamo cominciato a lavorare. Mi ha detto subito che voleva diventare una giocatrice di tennis ed era disposta a dare il massimo per riuscirci. Inoltre, aveva una capacità di apprendimento incredibile, nel senso che era (ed è) una che non si arrende mai. Appena c’era qualcosa da migliorare, lei ci si buttava a capofitto. Quindi la mia predisposizione a cercare di farle fare un tipo di percorso si è sposata bene con la sua mentalità e la sua capacità di assimilare cose nuove e di metterle subito in pratica”.

Jasmine ha detto recentemente che a Tirrenia con te ha compreso cosa servisse per diventare professionisti.

“Nella crescita di una giocatrice c’è sempre da fare un percorso che preveda una costruzione all'inizio tecnica e poi fisica, poi però devi imparare quello che è il mestiere. E quello lo impari tu con le tue qualità, ma devi anche trovare delle persone che ti diano i contenuti corretti. Questo poi è uno sport che non ti permette di godere il momento, nel senso che devi continuare a migliorare, quindi, in realtà è una costruzione continua”.

C’è stato un momento in cui, secondo te, Jasmine ha capito di poter competere al massimo livello?

“Da questo punto di vista lei è un po’ simile a me. Io ho sempre avuto bisogno di toccare con mano personalmente per capire fin dove potessi arrivare. Quindi, ci siamo sempre dati obiettivi a breve termine. Come arrivare nelle top 50, poi da 50 a 30, e così via. Io credo che quello che le ha fatto fare un po’ il salto di qualità sia stato vincere Portorose nel 2021. Già nella settimana precedente aveva perso lottando agli US Open contro Azarenka, che poi aveva detto: ‘Questa ragazza ha grandi potenzialità e può salire tranquillamente perché gioca a una velocità incredibile’ e detto da una come l’Azarenka sono cose che ti fanno piacere. Poi arriva la vittoria di Portorose. Allora lì abbiamo capito insieme che lei poteva avere un potenziale più alto anche della classifica (51, nda) con cui poi chiuse l’anno”.

Ora, a mente fredda, avete compreso la portata dell’impresa?

“Durante le due settimane al Roland Garros non ci siamo accorti effettivamente di cosa stesse succedendo perché c’era da analizzare il match appena fatto e preparare quello del giorno successivo, in più lei aveva anche il doppio. A fine torneo mi sono ripetuto più volte ‘ha fatto finale al Roland Garros’, quasi per cercare di assimilarlo. Però ora anche questo straordinario risultato va archiviato e adesso abbiamo la testa sull'erba. E a fine anno penseremo a cosa bisogna fare per progredire ancora. A Jasmine, la sera dopo la finale contro la Swiatek, è ovvio che le ho detto ‘Brava’, perché ha fatto qualcosa di straordinario. Però poi le ho detto che dal giorno dopo avremmo dovuto lavorare per limare qualcosina, perché l’obiettivo è essere competitive anche a quel livello lì. Perché, se vuoi crescere, è con questo tipo di giocatrici che devi misurarti. Sinner ribadisce sempre un concetto fondamentale: il lavoro è sempre in corso, poi a fine anno forse, nel momento in cui ti fermi due mesi e mezzo e cala la tensione, allora puoi dire ‘sì, ho fatto una gran bella stagione’. Ma durante l’anno non te lo puoi permettere”.

Della sua straordinaria cavalcata a Parigi, è stata impressionante la semifinale contro la Andreeva: dopo aver sconfitta la Rybakina era la prova del nove.

“Quella prestazione a me ha dato tantissimo. Ovvio che battendo la Rybakina nei quarti fai un salto nello straordinario, perché sei in semifinale al Roland Garros e hai appena realizzato qualcosa di notevole. Però il rischio poi di non ripetere quella performance ci poteva anche essere. Invece Jasmine ha fatto una prestazione di grande personalità, ha vinto facile e dominato il secondo set. E alla fine ha dato consistenza al suo tennis e ancora più valore al torneo che ha disputato. Ora vediamo dove si può ancora arrivare. Comunque lei ha capito che ha un livello alto e ha capito che deve continuare a fare le cose per bene perché paga”.

Quanto hai preso da Riccardo Piatti nella tua carriera da allenatore?

“Beh, Riccardo è stato il mio mentore numero uno, poi ho avuto vicino a me grandi professionisti che mi hanno aiutato tanto, come ad esempio Pino Carnovale dal punto di vista della preparazione atletica. Però Riccardo è quello che mi ha trasmesso un modo preciso di vedere il tennis, come il fatto che c’è sempre da lavorare per migliorare qualcosa e devi uscire dalla tua zona di confort ed evolverti. Lui mi ha insegnato questo e cerco di trasmettere queste mie esperienze probabilmente con un carattere completamente diverso”.

Hai giocato in un periodo dove il livello dei top 20 era incredibile: differenze con oggi?

“È vero a quell’epoca c’erano Sampras, Agassi, Becker, Edberg, Lendl, Courier, Ivanisevic, ma anche Chang, Stich, Bruguera, Korda, Krajicek… Ce n’erano effettivamente una dozzina che io consideravo intoccabili. Però dietro di loro non c’era probabilmente un livello eccezionale e mi ci metto dentro anch’io. Con l’avvento di Federer tutto è stato diverso, perché nessuno era come lui. C’erano ottimi giocatori come Roddick e Hewitt, ma non potevano competere con lui. L’arrivo poi di Nadal, Djokovic e Murray – senza infortuni ci metto anche Del Potro – ha aumento il divario tra i primissimi e tutti gli altri in modo assurdo. Però diciamo che oggi il livello dei top 30, 40 e 50 è molto più alto rispetto a quando giocavo io. Il livello adesso dei primi 100 è incredibile. Per entrarci devi avere basi solide, un gran fisico e devi essere motivato perché la stagione è dura e molto lunga; quindi, se non hai un livello di motivazione e di preparazione sufficiente non puoi competere. Il giocatore moderno è tecnicamente più preparato per forza di cose, perché sappiamo molto di più sulla tecnica e tutti hanno migliorato il servizio in maniera spaventosa. Oggi non puoi più pensare di cavartela senza un colpo o saper giocare solo su una superficie. Devi essere competitivo su tutte le superfici e per farlo devi essere preparato tecnicamente. Solo l’erba è un po’ un discorso a parte, ma anche lì assistiamo a un tennis molto più giocato rispetto al passato, dove solo Borg, il mio idolo, vinceva stando a fondo campo”.

Parlavi della necessità oggi di essere sempre più completi. Tu hai precorso i tempi, perché nel corso della tua carriera sei poi diventato competitivo non solo sulla terra ma anche sul veloce.

“È vero, sono riuscito a migliorare così tanto da essere competitivo anche su altre superfici, ma era un po’ una cosa necessaria dal mio punto di vista, perché comunque il tennis stava già cambiando e stava andando verso una maggiore potenza e verso le superfici rapide. Per questo ho cercato di evolvermi, anche perché credo che ciò che uccide un giocatore sia l'essere statico. È fondamentale migliorare ogni anno qualcosa, mettere un mattoncino, migliorare una lacuna, implementare una qualità. Altrimenti resti fermo e gli altri ti passano davanti”.

Parigi ti porta decisamente bene: qui hai giocato i quarti di finale e hai contribuito all’impresa di Francesca Schiavone nel 2010.

“Beh, per quanto riguarda Jasmine ho sempre detto che lei aveva nelle corde anche qualcosina in più di un quarto di finale. E spero che non sia finita qui, perché Parigi ci ha dato tanto, ma magari non ancora tutto”.

Quando hai seguito Francesca Schiavone nella preparazione invernale, avevi percepito cosa stava per succedere in quel 2010?

“Devo essere sincero, no. Mi ha stupito però una cosa. Quando ho cominciato ad allenarla, quattro-cinque settimane prima degli Australian Open 2010, ricordo che mi disse: ‘Senti Renzo, mi devi dire come dobbiamo lavorare perché io so che posso migliorare e voglio migliorare’. E parliamo di una ragazza che era già stata 11 del mondo. E se a quasi 30 anni una giocatrice ti fa questo discorso, vuol dire che è pronta a mettersi in discussione. Io gli parlai francamente di come, secondo me, avrebbe dovuto giocare e impostare la sua partita, e su cosa avrebbe dovuto lavorare per sviluppare quel tipo specifico di gioco, molto maschile: quindi con il rovescio incrociato e con il dritto a muoversi e a muovere la palla, mentre poteva rompere il ritmo solo con il back, ma solo con un tocco, per poi rimettersi a spingere e a giocare”.

La convinsi?

“Lei mi rispose: ‘Facciamo così. Io mi fido. Lavoriamo queste settimane, io ascolto quello che hai da dirmi e poi lo verifico già in Australia’. Quindi ci alleniamo quattro settimane e io non avevo mai visto nessuno lavorare così, tutti i giorni sempre al 100%, senza mai tirarsi indietro e giocando a un livello spaventoso. Prima di partire per l'Australia, Francesca vuole vedermi. Due ore di riunione in cui io illustro il lavoro fatto e il gioco da fare. Lei scrive tutto, tre-quattro pagine, e poi mi dice: ‘Ora semplifico tutti questi concetti però è tutto chiaro. Ricorda, adesso verifico in Australia e poi vediamo al mio ritorno’. Parte, fa semifinale al primo torneo e poi arriva agli ottavi a Melbourne perdendo al terzo da Venus Williams. Quando ci rivediamo mi dice: ‘Hai ragione su tutto. Mi sento più solida, adesso ho un'idea di gioco a cui posso aggrapparmi quando vado in difficoltà, per la prima volta ho una linea da seguire. Quindi, continuiamo così’. Io non ero nessuno, ma lei si è fidata subito e si è sviluppato un bellissimo rapporto di stima e fiducia. Abbiamo proseguito e lei non ha mai mollato, non c’è mai stato un allenamento in cui non sia andata oltre il limite. Stava già giocando bene in primavera, poi a Parigi ha fatto quello che ha fatto”.

Cosa dobbiamo aspettarci adesso da Jasmine? Su cosa vi concentrerete?

“C’è un aspetto tecnico che è migliorato ma che si può ancora perfezionare: il servizio. Poi Jasmine ha un dritto straordinario, sia a trequarti campo che a sventaglio. Però ha solo cominciato a difendere meglio da quel lato e può crescere. La stessa cosa quando ha i piedi molto vicini alla rete e perde più punti rispetto a quando colpisce da trequarti. Ci sono alcuni aspetti da limare nella corsa in avanti: lei è molto veloce però può migliorare ancora la mano nella gestione della palla quando è corta. Non c'è tantissimo, ma qualcosa sì. Lei ha una grande capacità di variare le rotazioni e poi cambiare velocità: questo è un aspetto su cui lavoriamo sempre perché può fare la differenza in questo tennis femminile dove si gioca tutto molto veloce però tutto molto dritto. Riuscire ad avere invece variazioni significa avere maggiori armi in partita”.

E nel tennis maschile? Sarà una dittatura di Sinner e Alcaraz?

“Quello che si sta formando all'orizzonte è una bellissima rivalità tra due fuoriclasse come Sinner e Alcaraz. È difficilissimo calcolare la capacità di evoluzione di un giocatore. Oggi questi due fuoriclasse stanno facendo la differenza, perché sono motivati, perché vogliono vincere gli Slam e quindi sono disposti a lavorare come dei matti e al loro servizio c'è un talento fuori dal normale, quindi hanno tutte le qualità. Poi ci saranno i comprimari, che oggi sono Zverev e Medvedev. Altri, che avrebbero potuto fare la differenza, si stanno un po’ perdendo, come Kyrgios e Shapovalov. E poi ci sono altre variabili. Oggi non vedo una grande continuità a livello fisico e di tenuta di questi giocatori. Mi preoccupa che abbiano spesso degli infortuni. Quindi questo darà uno spiraglio anche ad altri, a cominciare da Rune che però è più discontinuo a livello psicologico”.

Tra i giovani chi vedi più pronto?

“Vedo un gruppetto nutrito di 2000, 2001 e 2002 molto forti, tra i quali ci sono anche diversi italiani, su tutti Musetti, che ha un talento straordinario. Lo stesso Arnaldi è un giocatore completo e se si evolverà potrà entrare tra i primi venti. Un altro ragazzo interessante, che ha qualità fisiche notevoli e sta migliorando molto velocemente, è Cobolli, che vedo tranquillamente tra i primi venti. Come vedo bene anche Darderi e Nardi, che può scrivere veramente capitoli importanti per il tennis italiano, ma deve cambiare passo. Sarà molto interessante seguirli perché non c'è più quello zoccolo duro che chiude completamente le porte agli altri, perché per vent'anni Federer, Nadal, Djokovic e Murray hanno vinto qualsiasi cosa”.