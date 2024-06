Coach Tartarini: "Musetti ha i colpi di Baggio. E può avvicinarsi a Sinner o Alcaraz"

Dell’Avvocato Agnelli si diceva che avesse la fortuna di guidare una fortuna. Simone Tartarini, spezzino classe ‘68, Maestro nazionale dal 1994, quella “fortuna” l’ha creata, plasmata, custodita, crescendo un bambino talentuoso e portandolo, ad oggi, fino al numero 15 del mondo. Stiamo parlando di Lorenzo Musetti, braccio destro che andrebbe inserito tra i patrimoni dell’Unesco, fresco finalista al Queen’s e giocatore che, ispirato, sa fare cose che la maggior parte dei migliori giocatori al mondo non riesce nemmeno a immaginare.

Ma quanti giovani di talento non hanno mai visto neanche da vicino il tennis professionistico? Simone Tartarini ha, invece, compiuto l’impresa più grande che possa realizzare un allenatore: crescere un bambino e condurlo ai vertici del suo sport. Un percorso che mette i brividi solo a pensarci, ma il bello di questa favola è che siamo appena all’inizio, perché tutto può ancora essere scritto.

“Ciò che abbiamo fatto insieme io e Lorenzo è un miracolo - racconta Simone da Wimbledon - La gente non capisce e a me non va neanche di insistere. Portare un bambino che è venuto nel mio circolo quando aveva 8 anni e mezzo a fare i corsi SAT e i tornei Under 10, e portarlo a questo livello è qualcosa di unico. Abbiamo fatto tutto il percorso, dai Tennis Europe ai tornei ITF: è come attraversare l’oceano sulla zattera, ci riesce uno su un miliardo. E Lorenzo, a parte la flessione degli ultimi mesi dell’anno scorso per i motivi che sappiamo, ha sempre fatto un percorso senza sbavature, perfetto. A 15 anni già giocava gli ITF Under 18 ad alto livello, a 16 finale agli US Open Junior, vittoria agli Australian Open e numero 1 del mondo. Poi a 17 anni nei primi 150 ATP, a 18 nei primi 70, a 19 nei primi 30. A 21 è arrivato 15. Percorso bellissimo, impegnativo, perché oggi giocano tutti molto bene e si gioca tutte le settimane con una pressione intorno non banale”

La finale al Queen’s ha dimostrato ancora una volta che Lorenzo può fare risultati su tutte le superfici. Sfatiamo quindi la leggenda che è solo un giocatore da terra.

“Lorenzo è nato sul rosso, ma quando gioca male, gioca male anche sulla terra, e quando gioca bene lo fa su tutti i campi. E questo lo dimostrano la vittoria dell’ATP 250 di Napoli sul veloce, la vittoria al 500 di Amburgo sulla terra, la finale al Queen’s sull’erba e i quarti nel Masters 1000 Bercy che è uno dei campi indoor più rapidi. Lorenzo è nella categoria dei giocatori molto tecnici. Ovviamente se non gioca in fiducia va male ovunque. Quindi i soliti discorsi: rimane dietro, non è aggressivo e via così. Se è in fiducia allora può fare bene sempre, perché ha un bagaglio tecnico completo, serve bene e riesce a rispondere in più modi. Al Queen’s, ad esempio, ha risposto più vicino rispetto ai giocatori che già rispondono vicino”.

Bello arrivare a Wimbledon (Musetti affronterà il francese Lestienne) con il carico di fiducia che gli dà questa di finale.

“Al Queen’s ha battuto giocatori forti come De Minaur, Thompson e Harrys, sempre in lotta, con personalità. In finale, anche se è partito un po’ contratto, nel secondo è rimasto con la testa in lutti i game, è arrivato al tie-break e la partita poteva anche girare nel terzo set. Perché Lorenzo aveva iniziato a rispondere meglio, mentre Paul faceva più fatica negli scambi. Però ha combattuto fino all’ultimo punto dopo aver preso un 6-1 nel primo set e questo è un segnale strapositivo. Ora la stagione l’abbiamo raddrizzata, quindi spero che lui si tranquillizzi un po’ di più, perché andava in campo sentendo troppe pressioni”.

Quando gioca a questo livello è uno spettacolo per gli occhi e le prospettive non possono che essere illimitate.

“Penso che Lorenzo possa avere anche punte di gioco superiori rispetto ai migliori di oggi, ma sicuramente non credo potrà avere il rendimento che hanno quei giocatori lì. In uno sport dove l’aspetto fisico e la velocità sono diventati così esagerati, non è facile per chi ha un tennis come quello di Lorenzo competere sempre, perché le soluzioni sono troppe. Sono certo che troverà la quadra e potrà vincere tornei pazzeschi, ma non credo potrà mai essere un giocatore da 40 settimane all’anno. Altri invece quando non giocano bene fanno quarti o semifinale”.

Che soddisfazione però proverai quando vedi un tuo allievo, che hai preso da bambino, saper esprimere quel livello…

“Divento pazzo quando gli vedo fare certi numeri. Qualcuno ha paragonato i suoi colpi alla facilità di esecuzione che aveva Roberto Baggio. Anche Lorenzo rende apparentemente facili esecuzioni di una difficoltà estrema. Ha una manualità pazzesca. Non ho mai soffocato questo suo estro, ma ho cercato di costruirgli un contesto più solido. Non può sempre scegliere, deve anche andare per automatismi. Deve saper scegliere quale giocata fare e non inventarsi ogni volta il punto, perché altrimenti diventa complicato. Quello che è pazzesco con Lorenzo è che il torneo può andare bene o male, ma nei primi cinque colpi più belli della settimana lui c’è quasi sempre. Un po’ perché gli piace, un po’ perché è il suo gioco. La sua partita, nel bene e nel male, non è mai monotona”.

Come avete gestito gli ultimi mesi del 2023 e i primi del 2024, con la paternità che ha inevitabilmente inciso sulla serenità di Lorenzo e quindi sui suoi risultati?

“Lui è un giocatore che vive di emozioni, sensibilità, di ‘sentire’ la palla, e quando non ha buone sensazioni, incomincia a tagliare, giocare indietro e tutte quelle cose che si sono dette nei mesi scorsi, che però avevano origine da questioni extra campo. È un ragazzo molto maturo, che arriva da una famiglia perbene, con valori importanti. Quindi qualche preoccupazione l’ha avuta. A 21 anni un figlio cambia decisamente la vita. Ora mi sembra che stia di nuovo giocando il suo tennis, con i suoi alti e i suoi bassi, ma con qualche alto in più. E quando lui fa gli alti i risultati arrivano”.

La sensazione è che la rinnovata popolarità del tennis in Italia, ovviamente positiva, abbia qualche effetto collaterale: vinci sei un fenomeno, perdi sei scarso. Un po’ come avviene nel racconto calcistico.

“L’anno scorso a 21 anni era 15 del mondo, una cosa da marziano. Ha finito la stagione in difficoltà, ma ad agosto aveva saputo che sarebbe diventato papà a 21 anni, una notizia che avrebbe turbato chiunque. Ha finito giocando male, ma ha chiuso a 27 del mondo. Eppure, l’hanno massacrato, tirando addosso tonnellate di fango a un giocatore che sono due anni e mezzo che non esce dai top 30. Nonostante io per primo pretenda di più da Lorenzo, considerare un giocatore fallito uno che è 27 del mondo, quasi come un ex giocatore, pur con la qualità che ha e con quello che gli è successo a livello familiare... Perché inevitabilmente la nascita del figlio qualcosina al tennis gli ha tolto. Si contano su una mano i giocatori che sono nei primi 30 a quell’età lì. E poi con prospettive incredibili”.

Però è in buona compagnia: tutti i grandi sono stati criticati…

“Federer a 21 anni era considerato un perdente, ed era 5-6 al mondo, perché non riusciva a vincere uno Slam. Poi quando è arrivato Nadal dicevano che non avrebbe mai vinto una partita sull’erba e avrebbe faticato sul cemento: ha vinto poi 2 Wimbledon e 4 US Open. Anche di Jannik dicevano che non vinceva mai una partita sull’erba e ha poi fatto semifinale a Wimbledon e vinto Halle quest’anno. Ma se perde una partita tornano a dire che ha dei limiti o cose del genere. Il tennis è uno sport più complicato rispetto a come la gente pensa. Purtroppo, a volte questi commenti arrivano anche da persone del settore ed è abbastanza ridicolo. Negli altri paesi è diverso. Auger-Aliassime era 6 del mondo e nel 2023 ha perso 10 volte al primo turno e Shapovalov è uscito dai 100, eppure nessuno dice niente. Qui perdi mezza partita e ti buttano giù”.

La vittoria con Shelton a Miami è stata la svolta?

“Siamo tornati da Indian Wells sapendo che non avremmo giocato a Miami. La fortuna è che il bimbo è nato quattro giorni prima. Così lui ha visto la nascita e poi mi ha detto: ‘Simone ripartiamo’. Siamo ripartiti e, sulle ali dell’entusiasmo, senza allenarci perché siamo arrivati il giorno prima del match, ha superato due turni e sconfitto Shelton. La svolta è stata anche a Montecarlo (vittorie su Fritz e Fils). E gli hanno dato tanto quelle due finali Challenger a Cagliari e Torino, che gli hanno permesso di giocare più partite a settimana. Infatti, a parte Roma, dove ha giocato con la febbre, ha sempre fatto bene. A Parigi ha vinto due belle partite e giocato alla pari contro Djokovic. Poi semifinale a Stoccarda e finale al Queen’s. Insomma, ha preso il ritmo”.

Rimpianti per il match al Roland Garros perso con Djokovic al quinto set?

“Tantissimi. Lorenzo a Parigi gioca sempre bene. Aveva già fatto bene il primo set, il secondo l’ha vinto in lotta e il terzo con autorità. In quel momento Djokovic sembrava molto in difficoltà, specie all’inizio del quarto. Poi però a Lorenzo sono venuti i crampi, forse per la tensione o anche per il freddo, perché la partita è finita alle 3 di mattina ed è durata 4h e mezza. È successo di tutto quella sera”.

Raccontaci.

“Inizialmente dovevamo giocare alle 20:15 e così ci siamo preparati per quell’orario. Poi all’ultimo ci hanno comunicato che avrebbero inserito un altro incontro. Ma ce l’hanno detto mentre stavamo già facendo riscaldamento, con Lorenzo che aveva mangiato alle 18. Quando nel quarto set ci ha detto dei crampi, abbiamo cercato di sostenerlo, dicendogli che con 15’ fatti alla grande avrebbe potuto chiudere il match e quindi di concentrarsi su quello. Però, condizionato dai crampi, ha iniziato a fare scelte diverse e quel break sul 2-2 da 40-15 è stato deleterio. In quel quarto d’ora ha cominciato a servire diversamente la seconda e infatti ha fatto doppio fallo sul 40-30. Mentalmente si è allontanato per un attimo dal match e Djokovic, che se ha uno spiraglio non perdona, è rinato. I crampi sono poi spariti, quindi probabilmente era solo un momento di tensione muscolare. Però il treno era già passato”.

Differenze con il precedente sempre di Parigi del 2021?

“Stavolta, rispetto a quando era sopra due set a zero, sembrava quasi fatta, anche perché Nole sembrava non ne avesse più. C’è stato quel piccolo particolare che è stato decisivo. Poi lui aveva finito tutti gli integratori, siamo andati di corsa al bar e al ristorante ma era tutto chiuso perché era notte fonda: abbiamo solo trovato una banana. Abbiamo chiesto al preparatore di Ruud che aveva finito da poco, ma anche lui non aveva più nulla. Dispiace perché sarebbe andato agli ottavi contro Cerundolo. Poi stava giocando molto bene. Anche Novak gli ha fatto dei complimenti pazzeschi a fine match. Ha detto che non riusciva a capire come fare il punto a Lorenzo. Ha ammesso che all’inizio del quarto stava quasi sciogliendo perché si sentiva stanco. E ha detto che per battere Lorenzo ha giocato una delle sue più belle partite al Roland Garros. E questo ti fa capire il livello del gioco espresso da Lorenzo in quel match”.

Una risalita che ha radici nella cultura del lavoro con cui hai educato Lorenzo.

“È un ragazzo con valori stratosferici, molto educato con chiunque incontri, dà rispetto a tutti. Ogni tanto, per troppa emotività, in campo perde un po’ la testa. Ma l’ho mai mandato fuori dal campo nemmeno quand’era bambino e non l’ho mai ripreso perché non si è impegnato. Non si è mai tirato indietro ad un allenamento, o a una sessione più lunga o sul lavoro atletico. Mai avuto problemi sul piano del comportamento. Ha sempre fatto sacrifici. Lui a 14 anni ha lasciato la famiglia, eppure non ha mai manifestato sofferenza per questo: ormai sono quasi 9 anni che facciamo vita da girovaghi. Sacrifici tanti, rimpianti nessuno. E io nemmeno: la nostra è una bellissima favola. Stiamo bene insieme, siamo un team affiatato e da quest’anno si è inserito alla grande anche Corrado Barazzutti, che si è integrato benissimo”.

Nei prossimi 6-7 mesi in cosa lo vorresti migliorato?

“Nella gestione della partita, perché a volte fa ancora fatica a leggere i momenti importanti del match e a fare le scelte giuste. Lui sa fare tutto, ma saper fare tutto a volte ti porta a scegliere la soluzione più complicata. Se uno sa fare meno cose, magari quelle poche impara a farle meglio. In questo tennis moderno dico spesso che Lorenzo è un giocatore vintage, old style. Si gioca a velocità talmente alte che le decisioni vanno prese in fretta e a volte è meglio addirittura non decidere e affidarsi agli automatismi. Vorrei migliorarlo in quello. Jannik in questo è un fenomeno. Come ha detto lui stesso, la finale con Hurkacz è girata su un paio di punti. Ha una testa incredibile, formata da un lavoro straordinario e anche dai risultati che sta ottenendo, e infatti non è un caso che quei punti siano andati dalla sua parte. Dal punto di vista tecnico, con Lorenzo stiamo lavorando sul servizio. Le percentuali non sono mai troppo basse, però ci sono dei momenti in cui in qualche game magari fa 5-6 seconde”.

Vittoria su Wawrinka a Roma nel 2020, il trionfo nella finale di Amburgo contro Alcaraz nel 2022 e il successo su Djokovic a Montecarlo nel 2023: cosa scegli?

“Forse la prima, perché la prima è sempre la più bella. A Roma era ancora un bambino alle prime armi, aveva 18 anni, ed è stato tutto straordinario. Gioca per la prima volta le qualificazioni in un Masters 1000 e supera tutti e tre i turni. Poi affrontare Wawrinka, campione Slam e vincere il primo set 6-0: mi tornano i brividi solo a pensarci. Poi ha sconfitto anche Nishikori, tutti giocatori che fino a pochissimo tempo prima vedevamo solo in televisione. Ovviamente, sono tutti momenti che ci hanno dato qualcosa di speciale. Ma a Roma abbiamo capito che ce l’avevamo fatta. Nel senso che eravamo entrati in quella porta dove sicuramente può succedere di tutto, ma intanto l’avevamo aperta. E anche lui si è reso conto di poter fare il giocatore professionista. Quel torneo ha un po’ cambiato la vita di tutti”.

Pronto per le Olimpiadi di Parigi in coppia con Sinner?

“Non hanno mai giocato assieme. Ma credo che le loro qualità possano sposarsi bene, conterà il momento. I doppisti sono molto schematici, Jannik e Lorenzo hanno un livello più probabilmente più alto, quindi sviluppano il doppio in modo diverso, ma hanno le qualità per giocare un ottimo doppio”.

Djokovic ormai è un cliente fisso, ma Lorenzo non ha mai avuto occasione di sfidare Nadal e Federer. E di allenarsi?

“Con Roger ci siamo allenati 3-4 volte, con Rafa solo una. La prima con Federer in Australia gli aveva fatto da sparring. Era l’anno in cui ha vinto il torneo Juniores. È sempre stato il suo idolo e quando si è allenato con lui, sulla Rod Laver Arena, gli tremava la mano. Io stesso ero emozionato a tirargli la pallina. La seconda volta, la più importante, al Roland Garros, quando Lorenzo ha poi fatto gli ottavi contro Djokovic. Quella settimana ha giocato un’ora e mezza con Roger, poi il giorno dopo due ore con Nadal a un’intensità mostruosa. Rafa l’ha asfaltato. Con Novak anche basta (ride), abbiamo giocato già sei volte”.

Il livello del circuito si è alzato tremendamente: quanto è difficile bilanciare tornei, allenamenti e riposo?

“Quest’anno in particolare, con le Olimpiadi al Roland Garros, si gioca sempre. Dopo Parigi avremo pochissimi giorni per andare in Canada. È veramente difficile mantenere l’intensità sia dal punto di vista fisico che mentale. Bisogna quindi avere un po’ di fortuna ed essere bravi a vincere diversi match a inizio anno, in modo da fare poi una programmazione che ti permetta di fare un po’ di riposo e di lavorare. Purtroppo, se questo non succede, devi rincorrere ogni settimana per mantenere un ranking che ti consenta di giocare i tornei principali ed essere teste di serie negli Slam, che un po’ di vantaggio te lo dà. Perché è sempre importante migliorare, soprattutto per i giocatori ancora in fase di costruzione per almeno ancora un paio di anni come Lorenzo”.

Guardando il tennis maschile, il futuro vivrà sul dualismo tra Sinner e Alcaraz o ci sarà spazio anche per altri?

“Ce ne sono tanti che si possono avvicinare secondo me, come ad esempio Draper che ha avuto alcuni infortuni ma ora sta meglio e si vede. Sinner e Alcaraz, anche dal punto di vista mentale e motivazionale, hanno qualcosa in più rispetto agli altri. Però non credo che si ripeterà il dominio dei Big Three. Ci sarà l’inserimento, spero, di Lorenzo, ma non solo. Holger Rune è uno di questi. Ci sono diversi ottimi giocatori che stanno arrivando. Carlos ha vinto Parigi senza esprimere il suo massimo livello. L’ho visto giocare anche in maniera un po’ diversa, però ha una forza mentale impressionante. Ma non mi ha dato quella sensazione di strapotere che mi aveva dato l’anno scorso. Ha avuto anche alcuni infortuni pesanti. Ma lui e Jannik saranno sempre lì a giocarsi i titoli più importanti perché sono giocatori da rendimento. Ma non saranno i soli a dominare”.