Coppa Davis, Italia-Argentina: dove vederla in diretta tv e in streaming

Non poteva iniziare meglio la fase a gironi dell'Italia in Coppa Davis. Nel match d'esordio i nostri hanno battuto per 3-0 la Croazia vendicando la sconfitta subita un anno fa a Torino nei quarti di finale.

Oggi, venerdì 16 settembre, gli azzurri di capitan Volandri sono pronti a scendere nuovamente in campo per affrontare l'Argentina. I sudamericani sono reduci dalla sconfitta a sorpresa subita nel match d'esordio contro la Svezia. I fratelli Mikael ed Elias Ymer sono stati capaci di battere i più quotati Diego Schwartzman e Sebastian Baez, mentre l'albiceleste ha vinto in doppio con la coppia Zeballos/Gonzalez che ha superato Goerannson/E. Ymer.

Coppa Davis, Italia-Croazia: dove vederla in tv

Italia-Argentina sarà quindi una sfida da non perdere. L'Unipol Arena di Bologna è pronta nuovamente a sostenere gli azzurri, dando quella spinta in più ai nostri tennisti. Jannik Sinner, tenuto precauzionalmente a riposo contro la Croazia per un fastidio alla caviglia rimediato agli Us Open nell'epica sfida con Alcaraz, è a dispozione di Volandri e potrebbe giocare al posto di Musetti che l'ha sostituito alla grande nella prima sfida.

Nel doppio l'Italia si affiderà nuovamente a Fognini-Bolelli che hanno battuto Mektic e Pavic, una delle coppie più forti del circuito. Anche Matteo Berrettini, che ha esordito con una vittoria nel suo primo match di Coppa Davis, è nuovamente pronto a battersi per la causa. Italia-Argentina inizierà con il primo singolare alle ore 15 di venerdì 16 settembre. I tre incontri, il secondo singolare e il doppio, saranno trasmessi in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Streaming gratuito su Raiplay e on demand su SkyGo e Now.