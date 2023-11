Italia-Australia, finale Coppa Davis 2023: dove vederla in diretta

È una giornata storica, attesissima dagli appassionati di tennis e di sport. Oggi, domenica 26 novembre, al Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena di Malaga l'Italia di capitan Volandri affronta l'Australia in finale di Coppa Davis. Sono passati 25 anni dal 1998, quando Andrea Gaudenzi, Davide Sanguinetti e Diego Nargiso, con capitano Paolo Bertolucci, arrivarono vicini alla vittoria e dovettero arrendersi in finale alla Svezia, a Milano, al Forum di Assago.

L'unica Davis vinta nella storia azzurra resta quella conquistata in Cile, nel 1976, da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, con capitano Nicola Pietrangeli. Da allora l'Italia attende di riportare in bacheca la prestigiosissima Coppa e questa volta si ha la consapevolezza di avere davanti una grande occasione grazie alla crescita di tutto il movimento tenninistico.

Chi sceglierà capitan Volandri per affrontare la finale con l'Australia? Il primo singolare vedrà probabilmente in campo Matteo Arnaldi che affronterà Alexei Popyrin, mentre Sinner sfiderà Alex de Minaur. L'eventuale doppio vedrebbe certamente in campo Sinner e Sonego che dovrebbero affrontare una coppia fortissima composta da Purcell ed Ebden, che vantano diversi titoli Slam nel circuito.

Finale Coppa Davis Italia-Australia, dove vederla in diretta

La finale della Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia si giocherà dalle ore 16 e sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 (streaming gratuito su Raiplay) e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, streaming su Sky Go, Now, SuperTenniX.

Finals Coppa Davis 2023: calendario, date, programma, orari tv