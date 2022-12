Tennis Italia-Brasile United Cup tennis 2023: programma, orari tv, diretta, streaming

Inizia giovedì 29 dicembre la United Cup, la competizione mista per squadre nazionali che si disputa in Australia. L'Italia debutta contro il Brasile a Brisbane. Nella prima giornata scenderanno in campo Martina Trevisan contro Beatriz Haddad Maia e Lorenzo Musetti contro Felipe Meligeni Alves.

Venerdì 30 dicembre sono in programma due singolari e un doppio misto. Berrettini sfiderà Thiago Monteiro in un incontro particolarmente atteso anche per verificare la forma del campione romano in vista dell'Australian Open che si disputerà a Melbourne dal 16 al 29 gennaio. Lucia Bronzetti sfiderà Laura Pigossi. Nel team italiano ci sono anche Andrea Vavassori, Camilla Rosatello, Marco Bortolotti e Nuria Brancaccio.

Tennis, United Cup 2023: il programma di Italia-Brasile

Giovedì 29 dicembre

Martina Trevisan - Beatriz Haddad Maia (dalle ore 4: diretta tv su Supertennis, streaming Supertennix)

Lorenzo Musetti - Felipe Meligeni Alves (a seguire)

Venerdì 30 dicembre

Matteo Berrettini - Thiago Monteiro (dall'1.00)

a seguire Lucia Bronzetti - Laura Pigossi

a seguire Doppio misto con formazioni ancora da stabilire

United Cup 2023, Italia-Brasile: dove vederla in tv

Gli incontri tra Italia e Brasile della United Cup 2023 saranno trasmessi in diretta su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SupertenniX (previo abbonamento, gratis per tesserati FIT).