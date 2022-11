Italia-Canada, Semifinale Coppa Davis 2022: dove vederla in diretta tv e in streaming

Mai sottovalutare la forza dell'Italia nei momenti più difficili. In Coppa Davis, senza Berrettini e Sinner, la squadra di capitan Volandri sembrava condannata all'eliminazione nei quarti per mano degli Stati Uniti. I nostri, invece, hanno offerto una vera e propria dimostrazione pratica di quello che significhino le parole gruppo e compattezza.

Matteo Berrettini, infortunato a un piede, è presente a Malaga e da bordo campo non ha mai smesso di incitare i suoi compagni, dispensando consigli su come battere gli avversari. Sonego, rientrato dalle vacanze per essere il secondo singolarista, battendo autorevolmente Tiafoe ha fatto molto di più di vincere un incontro.

Ha indicato che la strada era possibile, che quello che sembrava un match in salita era un incontro alla portata. La buona forma mostrata da Musetti, che ha perso contro un avversario forte come il numero 9 al mondo Taylor Fritz e l'affiatamento del nostro doppio Fabio Fognini-Simone Bolelli ci lasciano ottime sensazioni in vista del prossimo incontro.

Italia-Canada, Coppa Davis: orario in tv e in streaming

Sabato 26 novembre l'Italia, al Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga, sul cemento indoor, sfiderà il Canada in semifinale di Coppa Davis. I canadesi schierano due singolaristi forti come Shapovalov e Auger-Aliassime. Shapovalov, in coppia con Pospisil, è stato decisivo anche nel doppio che ha regalato ai nostri avversari la qualificazione alla semifinale ai danni della Germania. Si annuncia come una grande battaglia, ma i nostri, con una prova di grande livello, hanno tutte le chance per conquistare l’accesso in finale.

Italia-Canada inizierà alle ore 13.00 con la sfida tra i numeri 2 in singolare, poi quella tra i numeri 1 e, per concludere, il doppio. La vincente sfiderà per l'Insalatiera chi avrà avuto la meglio nel confronto, nell'altra semifinale, tra Australia e Croazia.

L'incontro sarà trasmesso in chiaro su Raisport (canale 57 e 58), su Supertennis (canale 64) in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati in tv su ky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Arena (206), in streaming a pagamento su NOW, Sky Go e SuperTennix (gratis per abbonati FIT).