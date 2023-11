Italia-Canada, BJK Cup 2023 Finale: dove vederla in diretta tv

Domenica imperdibile per gli appassionati di tennis. Oggi, domenica 12 novembre, nel giorno in cui Jannik Sinner, al Pala Alpitour di Torino, farà il suo debutto alle Nitto Atp Finals 2023, la squadra italiana giocherà, a Siviglia, all'Estadio de la Cartuja, la finale della Billie Jean King Cup Finals, il campionato mondiale di tennis femminile a squadre nazionali, omologo della Coppa Davis maschile.

L'Italia ha vinto quella che si chiamava Fed Cup in 4 occasioni, nel 2006, nel 2009, nel 2010 e nel 2013 e torna in finale dopo 10 anni dall'ultimo trionfo. Le nostre donne, capitanate da Tathiana Garbin, dopo una settimana con successi esaltanti contro Francia, Germania, nel girone e Slovenia, in semifinale, vogliono riuscire a superare l'ultimo ostacolo, il Canada che ha battuto a sorpresa la Repubblica Ceca.

Le nostre singolariste saranno nuovamente Martina Trevisan e Jasmine Paolini che questa settimana sono state capaci di ogni impresa e ora cercano quella più bella: il trionfo.

Italia-Canada, finale BJK Cup 2023: dove vederla in tv

Italia-Canada, finale della BJK Cup 2023, inizierà alle ore 15.00 e si giocheranno, dalle ore 15.00, due singolari e un doppio (in caso di 1-1). L'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis, in diretta gratuita sul sito dell'emittente e sull'app SuperTennix (gratis per abbonati FITP).