Italia-Cile, Coppa Davis 2023: dove vederla in diretta tv

Dentro o fuori. Per l'Italia la sfida di Coppa Davis di venerdì 15 settembre, a Bologna, è già decisiva dopo la sconfitta subita contro il Canada nel match d'esordio. Soltanto le prime due del girone, infatti, accedono alle Finals di Malaga, in programma dal 21 al 26 novembre.

I cileni con Nicolas Jarry, Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera e Gonzalo Lama dopo aver battuto la Svezia per 2 a 0 cercheranno di sorprendere anche gli azzurri. Volandri, che si gioca molto dopo il pessimo esordio, potrebbe lanciare Arnaldi in singolare e sembrerebbe intenzionato a preferire Sonego a Musetti. Scelte importanti che fanno i conti con le assenze di Sinner, che ha saltato queste partite perr la stanchezza post US Open in vista di un rientro all'Atp 500 a Pechino il 28 settembre e Berrettini, causa infortunio subito sempre a Flushing Meadows.

Il primo singolare di Italia-Cile è in programma venerdì 15 settembre alle ore 15, a seguire il secondo singolare, poi il doppio. Diretta in chiaro su Rai 2, per gli abbonati su Sky.