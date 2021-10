Coppa Davis, capitan Volandri sceglie i 'magnifici' 5: i convocati

C'è grande attesa per il ritorno della Coppa Davis. Capitan Volandri ha diramato oggi, lunedì 25 ottobre, i convocati per gli incontri del girone che si disputeranno sul cemento indoor del Pala Alpitour di Torino dal 25 al 28 novembre.

Matteo Berrettini, numero 7 ATP, Jannik Sinner, numero 11 ATP, Lorenzo Sonego numero 23 ATP, Fabio Fognini, numero 36 ATP e Lorenzo Musetti, numero 67 ATP sono stati chiamati per affrontare le sfide del gruppo E contro Stati Uniti e Colombia.

Gli azzurri faranno il loro esordio venerdì 26 novembre, alle ore 16, contro il team a stelle e strisce e torneranno in campo il giorno seguente, sempre alle ore 16, contro la Colombia.

Gli incontri prevedono due singolari (si scontrano i numeri 2 e i numeri 1 delle nazioni fra loro) e il doppio. La vincente di questo gruppo affronterà nei quarti di finale, lunedì 29 novembre, sempre a Torino, la prima classificata del girone D composto da Australia, Croazia e Ungheria.

Per i Next Gen Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si tratta della prima convocazione in Nazionale per la Coppa Davis.