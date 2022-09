Sinner perde, ma l'Italia batte anche la Svezia: a Malaga nei quarti la sfida con gli Stati Uniti

La settimana bolognese sorride ai colori azzurri. La squadra di capitan Filippo Volandri oggi, domenica 18 settembre, batte anche la Svezia con un 2-1 che la fa chiudere a punteggio pieno e al primo posto il girone, staccando il pass per le Finals di Malaga dove giovedì 24 novembre affronteremo gli Stati Uniti.

La giornata odierna vede la vittoria di Matteo Berrettini che si impone per 6-4, 6-4 su Elias Ymer e un altro successo del nostro doppio con Bolelli e Fognini che hanno la meglio su Andre Goransson e Nicolae Madaras 7-6 6-2.

Unico neo la sconfitta di Jannik Sinner che perde per 6-4 3-6 6-3 contro Mikael Ymer. "Oggi ero un po' stanco sia fisicamente che mentalmente- ha detto in conferenza stampa il campione altoatesino -. orse il fatto che fossimo già matematicamente primi mi ha tolto quella spinta nervosa in più. Gli Usa sono una bella squadra, hanno tanti giocatori e vedremo chi porteranno a Malaga. Per noi adesso è importante andare avanti e giocare una buona stagione indoor per essere pronti".

Il gruppo è già proiettato al prossimo traguardo. A Malaga, dal 23 al 27 novembre, si giocheranno le Final Eight: "Sono una squadra forte, possono avere anche l'aiuto di Frances Tiafoe, semifinalista allo US Open - ha sottolineato Matteo Berrettini -. Sono forti, ma non credo che loro siano contentissimi di giocare contro di noi. Sarà una partita difficile ma non impossibile, e se alla fine vuoi vincere, non devi temere nessuno".

Questa le ricetta per vivere di nuovo il sogno del 1976: vicere la Coppa Davis.