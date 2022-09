Coppa Davis, Italia-Croazia: dove vederla in diretta tv e in streaming

Torna l'imperdibile appuntamento con la Coppa Davis. L'Italia di capitan Volandri scende in campo oggi, mercoledì 14 settembre, per affrontare la Croazia. Una grande occasione per vendicare la sconfitta subita ai quarti a Torino lo scorso anno. I croati non potranno contare sul loro giocatore di riferimento, Marin Cilic, mentre nell'Italia è finalmente pronto all'esordio Matteo Berrettini.

I croati schiereranno Nino Serdarusic, 251 Atp e Borna Coric, vicintore a Cincinnati. Da valutare le condizioni di Jannik Sinner che al rientro agli Us Open contro Ivashka e Alcaraz ha avvertito un problema alla caviglia.

L'altoatesino vorrebbe esserci, ma c'è chi consiglia prudenza. Potrebbe giocare Musetti con Sinner che giocherebbe il match di venerdì 18 settembre con l'Argentina. L'Italia nel doppio si affiderà a Fognini e Bolelli che dovranno vedersela con Mektic e Pavic, due tra i doppisti più forti dell'intero circuito.

Coppa Davis, Italia-Croazia: dove vederla in tv

Italia-Croazia inizierà con il primo singolare alle ore 15 di mercoledì 14 settembre. I tre incontri, il secondo singolare e il doppio, saranno trasmessi in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Streaming gratuito su Raiplay e on demand su SkyGo e Now.