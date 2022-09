Coppa Davis: Berrettini pronto al debutto con la Croazia, ma è allarme Sinner

Lo spettacolo della Coppa Davis sta finalmente per iniziare. Oggi, martedì 13 settembre, alle ore 15, a Bologna, Argentina e Svezia inaugureranno il girone A. Sale, intanto, l’attesa per il match di domani, mercoledì 14 settembre, con l’Italia che debutterà contro la Croazia. Una grande occasione per i nostri per vendicare la sconfitta subita nei quarti di finale dello scorso anno a Torino.

I nostri rispetto a quella sfida potranno contare su Matteo Berrettini, pronto finalmente a debuttare in Coppa Davis. Nella Croazia, invece, mancherà il giocatore più quotato Cilic, ma i nostri avversari potranno comunque contare su Coric e Gojo, che l'anno scorso fu decisivo nell'eliminazione degli azzurri. La Croazia ha inoltre un doppio molto forte con la coppia Mektic e Pavic.

In casa Italia c’è fiducia, anche se nelle ultime ore è cresciuta l’apprensione per le condizioni di Jannik Sinner. Il giovane campione altoatesino, reduce dall’epico incontro perso nei quarti di finale contro il vincitore degli Us Open Carlos Alcaraz, a New York ha accusato un problema alla caviglia. Vuole esserci, ma la riserva sarà sciolta soltanto nelle prossime ore.

Per la gara di domani sempre molto probabile l’impiego come singolaristi di Berrettini e Musetti, mentre Sinner potrebbe giocare venerdì 16 settembre contro l’Argentina, l’altro avversario da temere del girone che conta su Schwartzman-Cerundolo-Baez.

Domenica 18 settembre l’ultimo impegno nel calendario degli azzurri di capitan Volandri che affronteranno la Svezia. Alla Finals di Coppa Davis che si disputeranno a Malaga a novembre si qualificano le prime due classificate di ogni girone. L’Italia vuole esserci.

Coppa Davis: Croazia, Argentina e Svezia, le avversarie dell’Italia

Coppa Davis 2022: i gironi

Gruppo A: Bologna

Argentina: Diego Schwartzman, Francisco Cerundolo, Sebastian Baez, Horacio Zeballos, Maximo Gonzalez. Capitano - Guillermo Coria

Croatia: Marin Cilic, Borna Coric, Borna Gojo, Mate Pavic, Nikola Mektic. Capitano - Vedran Martic

Italy: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Simone Bolelli. Capitano - Filippo Volandri

Sweden: Mikael Ymer, Elias Ymer, Jonathan Mridha, Karl Friberg, Andre Goransson. Captain - Johan Hedsberg

Gruppo B: Valencia

Spain: Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Marcel Granollers. Capitano - Sergi Bruguera

Serbia: Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Laslo Djere, Dusan Lajovic. Capitano - Viktor Troicki

Corea del Sud.: Soonwoo Kwon, Seongchan Hong, JiSung Nam, MinKyu Song. Capitano - Seungkyu Park

Canada: Vasek Pospisil, Alexis Galarneau, Liam Draxl, Gabriel Diallo, Cleeve Harper. Capitano - Frank Dancevic

Gruppo C: Amburgo

Belgio: David Goffin, Zizou Bergs, Michael Geerts, Sander Gille, Joran Vliegen. Captain - Johan Van Herck

Francia: Benjamin Bonzi, Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Nicolas Mahut. Capitano - Sebastien Grosjean

Australia: Alex de Minaur, Thanasi Kokkinakis, Matthew Ebden, Max Purcell. Capitano - Lleyton Hewitt

Germania: Alexander Zverev, Oscar Otte, Jan Lennard Struff, Tim Puetz, Kevin Krawietz. Capitano - Michael Kohlmann

Gruppo D: Glasgow

Gran Bretagna: Cameron Norrie, Daniel Evans, Andy Murray, Neal Skupski, Joe Salisbury. Capitano: Leon Smith

Olanda: Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven, Wesley Koolhof, Matwe Middelkoop. Capitano - Paul Haarhuis

Kazakistan: Alexander Bublik, Dmitry Popko, Mikhail Kukushkin, Andrey Golubev, Aleksandr Nedovyesov. Captain - Yuriy Schukin

Stati Uniti: Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Jack Sock, Rajeev Ram. Captain - Mardy Fish

Coppa Davis 2022: il calendario dell’Italia

Mercoledì 14 settembre

ore 15: Italia-Crozia

Venerdì 16 settembre

ore 15: Italia-Argentina

Domenica 18 settembre

ore 15: Italia-Svezia

Coppa Davis 2022 a Bologna: dove vedere l'Italia in tv

Gli incontri dell'Italia di Volandri in programma a Bologna si potranno seguire in diretta tv gratis e in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati FIT su SuperTenniX, streaming a pagamento su Sky Go e Now.