l'Italia è in finale di Coppa Davis: straordinari Sinner e Sonego, battuta 2-1 la Serbia di Djokovic e Keckmanovic

L'Italia è in finale di Coppa Davis. Oggi, sabato 25 novembre, gli azzurri di capitan Volandri hanno vinto la semifinale contro la Serbia, superando un ostacolo durissimo sulla strada che porta al trionfo nella competizione per nazionali più importante del tennis che l'Italia ha vinto soltanto una volta nella storia, nel 1976, in Cile, con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli e capitano non giocatore Nicola Pietrangeli.

L'epica raggiunta da quelle giornate è ineguagliabile ma era giunto il momento, atteso tantissimo anche dai più giovani che si sono appassionati a questo sport in tempi decisamente più recenti, per avere un'opportunità per vivere un nuovo trionfo. Sarà l'ottava finale per gli azzurri, l'ultima fu nel 1998.

Il ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga, dopo la vittoria dell'Italia nei quarti di finale contro l'Olanda, è stato il teatro di una giornata memorabile con tantissime emozioni. Si è cominciato a giocare alle ore 12 quando Musetti è sceso in campo per affrontare Kecmanovic. Il toscano era partito bene, ma ha poi subito la rimonta e si è arreso per 2-1.

Sinner, sceso in campo nel pomeriggio, si è trovato a sfidare Djokovic per la terza volta in meno di quindici giorni e, dopo la vittoria nei gironi e la sconfitta alle Atp Finals, ad avere la responsabilità di essere decisivo per le sorti dell'Italia.

Jannik ha battuto Nole in 3 set, ha vinto il primo set, ha perso il secondo, ha annullato 3 match point al terzo, portandosi 5-5, per poi chiudere il match sul 7-5. Sinner e Djokovic hanno poi dovuto fare gli straordinari e si sono battuti in doppio per conquistare la finale. La coppia Sinner-Sonego, vincente e decisiva contro l'Olanda, si è ripetuta contro la Serbia. 6-3, 6-4. L'Italia è in finale di Coppa Davis e domani, domenica 26 novembre, dalle ore 16, può scrivere la storia, nell'attesissimo ultimo atto, contro l'Australia.