Tennis, United Cup 2023: Berrettini ko indolore con Tsitsipas, Bronzetti porta l'Italia in finale

Missione compiuta. L'Italia batte la Grecia (3-1) e centra la qualificazione alla finale di United Cup dove affronterà gli Usa. Nel torneo misto, che si sta svolgendo in Australia la nostra squadra, guidata da Vincenzo Santopadre, si sta decisamente mettendo in mostra. Oggi, sabato 7 gennaio, i riflettori sono per Lucia Bronzetti che con un netto 2-0 (6-2,6-3) si è autorevolmente imposta sulla Grammatikopoulou, rendendo ininfluente la sconfitta subita da Matteo Berrettini, superato all'Olympic Park Tennis Centre di Sydney da Stefanos Tsitsipas che lo ha rimontato in 4-6, 7-6(2), 6-4, dopo due ore e 35 minuti di partita.

United Cup 2023: l'Italia è in finale

Il successo dell'Italia sulla formazione ellenica era stato lanciato dalla bellissima vittoria di ieri, venerdì 6 gennaio, di Martina Trevisan su Maria Sakkari, numero 6 del mondo,er 6-3 6-7 (4) 7-5, in un match che è durato tre ore e 14 minuti. Il primo punto azzurro l'aveva conquistato Lorenzo Musetti imponendosi per 6-1, 6-1 su Stefanos Sakellaridis.

L'Italia nella finale, in programma domani, domenica 8 gennaio, se la dovrà vedere contro gli Usa che possono contare su Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Jessica Pegula: sarà una grande sfida.

