Italia-Francia, BJK Cup 2023: l'orario e dove vederla in diretta

Esordio per l'Italia alle Finals di Billie Jean King Cup 2023 a Siviglia. Oggi, mercoledì 9 novembre, le azzurre della capitana Tathiana Garbin affrontano la Francia. L'incontro, tra le due compagini che insieme alla Germania formano il gruppo D, è decisivo visto che passa soltanto la prima classificata.

La nostra squadra è composta da Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La Francia ha convocato Caroline Garcia, Varvara Gracheva, Clara Burel, Alizé Cornet, Kristina Mladenovic.

Il primo singolare è in programma alle ore 10.00, poi seguiranno il secondo singolare e il doppio.

Italia-Francia, BJK Cup 2023: dove vederla in tv

Italia-Francia, prima sfida del Gruppo D della Billie Jean King Cup 2023, sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis e in streaming gratuito sul sito di Supertennis e a pagamento sulla piattaforma SuperTennix (gratis per abbonati FITP).