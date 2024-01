Italia-Francia, United Cup 2024: dove vederla in diretta

Un altro appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Mercoledì 3 gennaio, alla Rosewall Arena di Sydney, si gioca Italia-Francia della United Cup 2024.

Gli azzurri, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Germania, sono chiamati a riscattarsi. Nel turno precedente Sonego aveva perso il singolare con Zverev dopo una strenua lotta di quasi 3 ore. Poi l'Italia aveva pareggiato con Paolini, vincente sulla teutonica Kerber al rientro dopo la maternità. Zverev e Kerber avevano avuto la meglio nel doppio misto su Sonego-Moratelli.

I nostri possono ancora centrare la qualificazione ai quarti di finale, vicendo il girone, e lo faranno in caso di successo sui transalpini se:

batteranno la Francia 3-0

batteranno a Francia 2-1 con un bilancio di set vinti-persi di 4-2, 5-2 o 5-3;

se il differenziale di set sarà di 4-3 o 5-4 in favore dell'Italia, allora le tre nazioni nel gruppo finiranno a pari merito. In quel caso l'ordine di classifica sarà deciso dal quoziente game complessivo.

Questi stessi criteri determiano la migliore seconda dei gironi di Sydney che si qualificherà ai quarti di finale.

Italia-Francia, United Cup 2024: dove vederla in tv

Italia-Francia della United Cup 2024 inizierà mercoledì 3 gennaio alle ore 00.30. Il primo a scendere in campo sarà Sonego che in singolare se la vedrà con Mannarino, poi toccherà a Paolini contro Garcia. Nel doppio misto saranno Moratelli e Cobolli a vedersela con Garcia-Roger-Vasselin.

Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) trasmette in chiaro tutte le partite dell'Italia, alcune altre sfide della fase a gironi e tutta la fase finale. Tutti gli incontri saranno trasmessi sulla piattaforma Supertennix (per gli abbonati, gratis per tesserati FITP).