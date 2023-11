Italia-Germania, BJK Cup 2023: l'orario e dove vederla in diretta

Grande occasione per l'italia della capitana Tathiana Garbin alla Billie Jean King Cup. Dopo la vittoria di ieri per 2-1 contro la Francia, ottenuta grazie ai successi nei singolari di Trevisan in rimonta su Cornet e di Paolini su Caroline Garcia, oggi, giovedì 9 novembre, le azzurre si giocheranno contro la Germania la possibilità di accedere alla semifinale.

L'Italia si affida a Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini, mentre la Germania ha convocato Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys e Jule Niemeier.

Italia-Germania, BJK Cup 2023: dove vederla in tv

Italia-Germania, seconda sfida del Gruppo D della Billie Jean King Cyp 2023, sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis e in streaming gratuito sul sito di Supertennis e a pagamento sulla piattaforma SuperTennix (gratis per abbonati FITP). Il primo singolare è in programma alle ore 10.00, poi seguiranno il secondo singolare e il doppio.