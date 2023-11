Finals Coppa Davis 2023, Italia-Olanda: dove vederla in diretta

L'attesa è finita. Tra qualche ora, giovedì 23 novembre, dalle ore 10.00, l'Italia di capitan Volandri è pronta per scendere in campo sul veloce indoor di Malaga per i quarti di finale della Coppa Davis. Sinner, finalista alle Atp Finals di Torino, è il singolarista di punta, mentre per il ruolo di secondo è ballottaggio tra Musetti e Sonego, ma potrebbe anche toccare, un po' più a sorpresa, al giovane Matteo Arnaldi, protagonista a settembre nella qualificazione dell'Italia nella fase a gironi a Bologna.

Gli azzurri sfideranno un'Olanda tosta che ha due singolaristi di livello come Griekspoor e Van De Zandschulp e un doppio fortissimo composto da Koolhof e Middelkoop.

Sarà importantissimo giocare al meglio i singolari e cercare di conquistare la semifinale visto che i nostri in doppio partirebbero sfavorito anche se potrebbero contare sullo specialista Simone Bolelli che dovrà però essere affiancato da uno tra Musetti, Sonego e Sinner. L'Italia, in caso di passaggio del turno, sabato 25 novembre in semifinale incontrebbe la vincente del quarto tra Serbia e Gran Bretagna. Potrebbe esserci quindi una terza sfida, nel giro di sole due settimane, tra Sinner e Djokovic.

Coppa Davis 2023, Italia-Olanda: dove vederla in diretta

Italia-Olanda, quarti di finale alle Finals di Coppa Davis 2023, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming su Raiplay, per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming a pagamento su NOW. Il primo singolare è in programma alle ore 10.00, seguirà poi il secondo singolare e l'eventuale doppio.