Coppa Davis, l'Italia è in semifinale grazie al doppio Sinner-Sonego: Olanda battuta 2-1

L'Italia è in semifinale di Coppa Davis dopo aver sconfitto per 2-1 l'Olanda. Dopo il primo singolare perso da Arnaldi contro Botic Van de Zandschulp in 3 set, Jannik Sinner ha pareggiato i conti travolgendo, nel secondo singolare, Griekspoor in 2 set in un'ora e 12 minuti. Il doppio composto da Sinner e Sonego ha conquistato il punto decisivo, superando la coppia olandese, Koolhof-Griekspoor in 2 set (6-3, 6-4).

L'intesa tra Sinner e l'amico Sonny funziona e diventa vincente. Nel primo set piazzano il break decisivo dopo 8 giochi, rimontando da 0-40 e portandosi sul 5-3. Sinner e Sonego riescono ad avere la meglio su Griekspoor e Koolhof anche nel secondo set dove trovano il break sul 4-3 per poi chiudere i conti 6-4.

Gli azzurri di capitan Volandri, nelle Finals di Malaga, continuano così il loro sogno di conquistare l'Insalatiera, vinta dall'Italia una sola volta nella storia, nel 1976 in Cile, da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, con capitano non giocatore Nicola Pietrangeli.

Sabato 25 novembre affronteranno in semifinale la vincente del quarto di finale tra Serbia e Gran Bretagna che si gioca oggi, giovedì 23 novembre. Nell'eventuale semifinale tra Italia e Serbia potrebbe esserci quindi una nuova sfida tra Djokovic e Sinner. Sarebbe la terza in sole due settimane dopo il successo di Jannik nei gironi delle Atp Finals e la successiva vittoria di Nole, che è valsa al campione serbo il trionfo a Torino nel torneo dei Maestri 2023. Il passaggio dei serbi, però, non sarà scontato contro la forte compagine inglese. L'Italia, intanto, aspetta e, intanto, può festeggiare il passaggio del turno.