Italia-Svezia, Coppa Davis 2023: dove vederla in diretta tv

Giornata decisiva nella fase a gironi di Coppa Davis. Domenica 17 settembre l'Italia di capitan Volandri, che dopo aver perso contro il Canada ha battuto il Cile, affronterà la Svezia per conquistare la qualificazione alle Finals di Malaga in programma a novembre. Gli azzurri dovranno battere gli svedesi o per 3-0 o per 2-1 e sperare che il Canada batta il Cile, oggi, sabato 16 settembre, con qualsiasi risultato.

In caso di vittoria dei sudamericani, infatti, c'è il rischio di un arrivo a pari punti. Canada, Cile e Italia avrebbero una vittoria a testa ma si andrebbe a calcolare la percentuale dei set vinti.

In caso di successo del Cile sul Canada per 2-1, all'Italia basterà battere la Svezia 3-0 o 2-1, l'Italia si qualificherebbe anche in caso di sconfitta con la Svezia 1-2, in caso di sconfitta del Cile e in caso di sconfitta 3-0 contro la Svezia se il Cile perderà 3-0 contro il Canada. Se i sudamericani vincono 3-0, l'Italia è eliminata per un quoziente set peggiore.

Il primo singolare di Italia-Svezia si gioca domenica 17 settembre alle ore 15, seguirà il secondo singolare, poi il doppio. Diretta in chiaro su Rai 2, a pagamento su Sky.