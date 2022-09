Coppa Davis, Italia-Svezia: dove vederla in diretta tv e in streaming

Un'altra sfida da non perdere per gli amanti del tennis. Oggi, domenica 18 settembre, gli azzurri di capitan Volandri giocheranno il terzo incontro delle fasi finali di Coppa Davis. Nei due incontri disputati questa settimana sono arrivate due belle vittorie contro la Croazia per 3-0 e contro l'Argentina per 2-1. I nostri sono già qualificati per le Finals di Malaga e andranno a caccia del primo posto nel girone per chiuderlo a punteggio pieno.

Coppa Davis, Italia-Svezia: dove vederla in tv

Italia-Svezia sarà l'ultimo match della fase girone di Coppa Davis. Volandri si affiderà nuovamente a Matteo Berrettini, Jannik Sinner che sfideranno i fratelli Ymer e ai nostri doppisti, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

In caso di vittoria gli azzurri giocheranno giovedì 24 novembre contro la seconda classificata del gruppo C. Sapremo in serata se sarà Spagna, Canada o Serbia.

Italia-Svezia inizierà con il primo singolare alle ore 15 di domenica 18 settembre. I tre incontri, i due singolari e il doppio, saranno trasmessi in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Streaming gratuito su Raiplay e on demand su SkyGo e Now.