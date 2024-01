Jannik tra i grandi del tennis: chi sono gli italiani finalisti in uno Slam

Ti ricordi di quando Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open? Chissà quanti faranno questa domanda nei prossimi anni, celebrando nuovi traguardi raggiunti dall'altoatesino.

Oggi, venerdì 26 gennaio, battendo il numero 1 al mondo, è diventato per la prima volta finalista di un torneo dello Slam, aggiungendo il suo nome ai grandi del tennis, giocatori che nella storia hanno raggiunto la sfida decisiva per conquistare un titolo Major. In campo maschile, in singolare, da oggi, gli italiani finalisti in uno Slam sono 5: De Stefani, Pietrangeli, Panatta, Berrettini e Sinner.

Il primo fu Giorgio De Stefani che nel 1932 si giocò la finale del Roland Garros contro Henri Cochet, poi vincitore per 6-0 6-4 4-6 6-3. Nicola Pietrangeli raggiunse la finale del Roland Garros nel 1959, quando vinse contro Ian Vermaak. Un successo che bissò nel 1960. Più amari i ricordi delle finali perse nel 1961 e nel 1964.

Adriano Panatta giocò e vinse la sua prima finale al Roland Garros nel 1976, quando si impose su Harold Solomon. In quell'anno magico trascinò l'Italia alla conquista della Coppa Davis, vinse gli Internazionali d'Italia e raggiunse la posizione numero 4 della classifica Atp, quella attualmente occupata da Sinner.

Matteo Berrettini nel 2021 entrò nella storia diventando il primo italiano in finale a Wimbledon, quando sfidò Novak Djokovic e si arrese in finale in 4 set.

Le italiane finaliste in uno Slam sono Schiavone, Errani, Pennetta e Vinci. Francesca Schiavone vinse il Roland Garros nel 2010 contro Samantha Stosur, mentre perse la finale 2011 contro Na Li. Sara Errani nel 2012 perse contro Maria Sharapova al Roland Garros, mentre nel 2015 Pennetta, vincitrice e Vinci, disputarono la finale tutta italiana agli US Open.